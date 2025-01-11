'Путину нельзя давать передышку': Байден выразил надежду, что Конгресс не позволит Трампу остановить помощь Украине

Американский президент Джо Байден верит, что в Конгрессе США достаточно и демократов, и республиканцев, понимающих важность помощи Украине. И они будут против, если новый глава Соединенных Штатов Дональд Трамп захочет прекратить поставки военной техники и оружия Силам обороны.

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Байден отметил важность консолидации межпартийной поддержки Украины в Конгрессе, выступая в Вашингтоне. Он надеется на то, что новые власти США не дадут российскому диктатору Владимиру Путину времени для "отдыха".

"Я знаю, на [Капитолийском] холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом [Трампом], если тот решит прекратить финансирование Украины", – сказал глава Белого дома.

По его мнению, стратегия экономического и политического давления на РФ работает. Поэтому Путин "имеет экономические, значительные экономические проблемы, а также политические проблемы внутри страны".

В этой связи Байден призвал не разрешить кремлевскому диктатору использовать возможную паузу для перегруппировки сил и продолжения агрессии.

Действующий президент США заверил, что делает все в рамках своих сил и полномочий, чтобы обеспечить Украину преимуществами поддержки независимости.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский выразил благодарность Джо Байдену, его администрации и всему американскому народу за новый пакет санкций против РФ. Ограничения направлены более чем на 400 субъектов, связанных с российским энергетическим сектором.

– Новые американские санкции, объявленные 10 января, вступят в силу с 27 февраля 2025 года. Меры против нефтяного сектора страны-агрессора приняла также Великобритания.

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