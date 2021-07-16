С пометкой "эксклюзив", издание The Guardian опубликовало обширный материал о том, как Москва участвовала в предвыборной кампании Дональда Трампа 2016 года. При этом издание утверждает, что изложенные в статье факты основаны на документах и другой информации, которые имеются в ее распоряжении. В общем, если кто-то попытается что-то там такое делать в плане защиты "чести и достоинства" Путина, Трампа или кого-то еще, издание сразу предупредило, что в таком случае сама статья покажется одесским анекдотом, по сравнению с тем, что они могут устроить. Желающие могут самостоятельно почитать этот материал, а мы вкратце перескажем главные моменты статьи.

Итак, 26 января 2016 года у Путина состоялось закрытое совещание, на котором заслушивался трехстраничный доклад No 32-04\вд аналитической группы администрации президента во главе с Владимиром Симоненко, в котором был изложен прогноз по американским выборам. Кроме самого Путина, в совещании приняли участие занимавший на тот момент пост премьер-министра Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, тогдашний директор Службы внешней разведки (СВР) России Михаил Фрадков, глава ФСБ Александр Бортников и секретарь СБ Николай Патрушев.

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Этот перечень лиц должен быть где-то зафиксирован, поскольку именно таким составом принимаются все решения, которые потом реализуются методами, попадающими под определение "военные преступления". Этот список должен лежать в Гааге, чтобы два раза не вставать.

После заслушивания аналитики, присутствующие согласились с тем, что Белый дом, под руководством Трампа поможет обеспечить стратегические цели Москвы, среди которых "социальные потрясения" в США и ослабление переговорной позиции американского президента. В нем, в частности говорилось о том, что избрание кандидата от республиканской партии привело бы к дестабилизации политической системы США и могло привести к социальному взрыву.

При этом сам Трамп в докладе оценивался как "психически нестабильный, импульсивный, неуравновешенный человек с комплексом неполноценности". Также в тексте упоминались "определенные события", произошедшие во время поездок Трампа в Москву, и указывалось, что российская сторона обладает компрометирующими или потенциально компрометирующими материалами, касающимися политика.

Согласно изданию, на совещании Путин лично поручил главам трех спецслужб найти практические способы для обеспечения победы Трампа на грядущих выборах. Согласно имеющимся данным, эти поручения должны были найти свое отражение в тексте закрытого указа президента РФ.

Согласно The Guardian, массив документов по этому вопросу получен еще несколько месяцев назад и все это время шла скрупулезная аналитическая и оперативная работа для их верификации. То, что эта тема вообще попала в прессу, говорит о том, что эта работа завершена и в аутентичности документов уже нет никаких сомнений. То, что оказалось в распоряжении самого издания, было предложено к оценке ведущим экспертам и те тоже пришли к выводу о том, что в них речь идет о подлинных событиях.

Довольно интересной оказалась реакция Кремля, к которому издание обратилось накануне публикации. Там назвали все это криминальным чтивом, но не стали отрицать самого факта совещания в это время и в этом составе. А в свободном доступе оказалось фото с этого совещания, где виден состав присутствующих. Но по версии Кремля, на мероприятии речь шла об экономике и Молдове. Правда, там не было ни одного представителя экономического блока, а что Путин обсуждал с министром обороны и главами спецслужб о Молдове, можно только догадываться. В любом случае, формат совещания не соответствует тому, что озвучивает Кремль.

В результате этого совещания был издан не только закрытый указ, но ряд секретных распоряжений для того, чтобы установить слабые места американской системы с тем, чтобы воздействовать на них нужным образом. Наиболее уязвимой оказалась информационная сфера. Согласно имеющемуся в распоряжении издания документу, каждому шпионскому агентству была отведена своя роль. Министру обороны было поручено координировать работу подразделений и служб, завязанных на этой теме. Шойгу также отвечал за сбор и систематизацию необходимой информации и за "подготовку мер по действию на информационную среду объекта", а если проще – за взлом чувствительных американских кибер мишеней, выявленных силами СВР.

Самой СВР было поручено собрать дополнительную информацию для поддержки деятельности задействованных сил. ФСБ была поручена контрразведка. В распоряжении The Guardian имеется документ, датированный 22 января 2016 года, который Путин одобрил и который проштамповала его канцелярия. К 1 февраля 2016 все задействованные в операции ведомства подготовили собственные планы и предложения по их реализации.

Массив документов позволяет увидеть не только то, кто и что делал в данном контексте, но и сам порядок формирования преступной концепции, а также – механизм принятия решений и главное – методы прикрытия всей этой деятельности, чтобы потом Путин мог делать рыбьи глаза и рассказывать что-то в стиле: "Это не мы" или "А вы докажите". И вот похоже на то, что доказательств настолько много, что в это просто было трудно поверить.

Ну а кроме того, в распоряжение спецслужб и The Guardian попал пошаговый план действий, которые в точности повторяют то, что и когда потом произошло на самом деле. Через несколько недель после первого совещания хакеры ГРУ уже успешно взломали серверы предвыборного штаба демократической партии. Но улов оказался настолько богатым, что тема вмешательства в выборы была не одинокой.

В руках издания оказалась аналитическая записка о том, что захват Крыма не принес ожидаемых дивидендов и становится все большей проблемой для Москвы и будет вести ко все большей изоляции российской экономики. Между прочим, в другом разделе аналитики были подробно расписаны пути преодоления негативных последствий от агрессии против Украины. Именно там было подробно обосновано, что разворот общей торговли углеводородами в сторону Китая является единственной альтернативой тому, что безусловно сделают западные санкции с экономкой РФ.

И пожалуй, главное из всего изложенного выше сводится к тому, что начиная с 2015 года, Путин ввел примерно такой формат обсуждения всех акций, которые исполняют военные или спецслужбы. Вся их самодеятельность была сведена к нулю и с того момента все, что было сделано россиянами, начиная от покушений и убийств и заканчивая хакерскими атаками, которые исполняют бригады СВР или ГРУ, могло происходить исключительно после одобрения самого Путина.

Отсюда следует, что утверждения президента Байдена о том, что Путин не знал о каких-то хакерских нападениях на критическую инфраструктуру США имеют примерно тот же самый вес, что и утверждения невыносимо великого деятеля всех времен и народов о том, что он в глазах Путина рассмотрел… что он там рассмотрел?

Ну а в сухом остатке можно сделать вывод о том, что этот массив данных и документов, которые получили британские спецслужбы, пришли не от собственного агента, выкравшего их из какого-то сейфа, а инициативно. Возможно, кто-то оттуда сбежал и прихватил для себя золотой парашют, в виде этих документов. Но в любом случае, деда Вову начали продавать, пока на него есть спрос, и делают это люди из самого близкого окружения. А там глядишь, и шарф кто-то найдет или табакерку.

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