Путин стремится усилить боевые действия и не хочет мира: Макрон сделал важное заявление о намерениях диктатора РФ
Российский диктатор Владимир Путин не только не готов вести переговоры о мире. Он вообще не желает мира. Напротив, все его планы на ближайшее время – это усиление боевых действий.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя попытку канцлера ФРГ Олафа Шольца позвонить Путину. Сам Макрон, по его словам, "никогда не исключал" возможность разговора с кремлевским вожаком, но сделает это, "когда будут соответствующие контекст и условия".
Французский лидер подчеркнул: воскресная массированная атака РФ, "одна из самых интенсивных с начала конфликта", делает очевидными намерения Путина усилить боевые действия.
"Если нам нужно знать, какие намерения имеет господин Путин, нужно посмотреть, что он только что сделал. Это дает возможность осознать: какими бы ни были заявления Путина, он не хочет мира и не готов вести переговоры", – сказал Макрон.
Президент Франции добавил, что Европа должна придерживаться своих обязательств перед украинцами, то есть "позволить им вести эту войну сопротивления и поставлять оружие и оборудование".
"То, что сегодня происходит, свидетельствует: мы должны в первую очередь вооружить, поддержать и дать Украине возможность противостоять. Это главная задача на ближайшие дни и недели", – заверил Макрон.
Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 17 ноября российские войска нанесли удары по Одесщине. В результате российских обстрелов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень. В нескольких жилых домах загорелись пожары, произошли разрушения.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за прошедшие ночь и утро Россия запустила Украиной около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожило более 140 целей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!