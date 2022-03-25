Путин способен применить ядерное оружие против страны Альянса, – экс-командующий НАТО в Европе

Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк заявил, что глава РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие, чтобы предотвратить участие НАТО в войне в Украине. По его мнению, удар может быть нанесен по одной из стран Альянса.

Об этом пишет Daily Express. Кларк отметил, что речь идет о ядерном оружии малой мощности. Целью Путина могут стать некоторые населенные пункты в Польше.

Генерал предупредил, что ядерный удар уже несколько лет является частью военного мышления России. На своих военных учениях страна-агрессор придерживается такого сценария: РФ начинает проигрывать из-за того, что оппонента поддерживает НАТО – Россия пугает ядерным ударом, который может спровоцировать Третью мировую – НАТО отступает.

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Россияне уже приучили себя к мысли о том, что именно так они и будут действовать в сложившихся обстоятельствах. Именно это и вызывает такое беспокойство у лидеров стран-членов НАТО.

Напомним: НАТО рассматривает возможность передачи Украине специального оборудования, которое поможет защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Вместе с тем, в НАТО уверены, что "ядерные" угрозы России безосновательны, так как РФ "никогда не выиграть ядерную войну". Североатлантический альянс собирается помогать Украине, однако старается не допустить военной эскалации на глобальном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков признал, что страна-агрессор еще не достигла ни одной из своих военных целей в Украине. Также он отказался исключать, что Кремль может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

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