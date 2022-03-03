Как известно, в последние годы заявления Путина и К. однозначно свидетельствовали о желании создать СССР-2 или обновленную Российскую империю.

Так вот, вчерашнее голосование на Генеральной ассамблее ООН показало, что такая ИМПЕРИЯ ЗЛА и ЛЖИ уже есть.

В эту ИМПЕРИЮ ПУТИНА вошли 4 страны, точнее 4 ДИКТАТОРА, которые держат в заложниках не только свои государства, но и весь мир.

Итак, вожделенная ИМПЕРИЯ ЗЛА стала СОЮЗОМ ПЯТИ СТРАН (Россия-Белоруссия-Северная Корея-Сирия-Эритрея) и ПЯТИ ДИКТАТОРОВ: Путина-Лукашенко-Асада-Ким Чен Ина-Афеверки.

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На стороне УКРАИНЫ и ДОБРА - 141 ГОСУДАРСТВО!

Я уже упоминал в сообщении о 35 ХИТРОСДЕЛАННЫХ странах, воздержавшихся от осуждения войны и требования безотлагательно вывести российские войска с территории Украины.

В то же время, обращаю внимание, что есть еще и 12 стран, которые решили ПЕРЕЖДАТЬ ВОЙНУ. Эти 12 стран ОТСУТСТВОВАЛИ или НЕ ГОЛОСОВАЛИ за УКРАИНСКУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ в ООН. Кроме ряда "нейтральных государств" Африки и Латинской Америки здесь также Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан!

Именно поэтому мое очередное обращение К АРМЕНСКОЙ и МОЩНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ диаспорам в Украине: убеждайте своих соотечественников и власть в важности осуждения войны и введения санкций в отношении России. Ибо, как учит история, в войне есть только сторона ДОБРА и ЗЛА, все остальное – от лукавого!