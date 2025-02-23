Путин съест Трампа на обед: в СМИ вспомнили громкие слова Камалы Харрис

На фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа и резкого геополитического разворота Америки под его руководством в сети напомнили красноречивый фрагмент выступления кандидата в президенты США Камалы Харрис на дебатах с Трампом. Тогда, во время дебатов, которые многие в США оценили как разгром Трампа, Харрис упомянула о вторжении России в Украину и заявлениях кандидата от Республиканской партии США о том, что он "окончит войну через 24 часа".

Видео дня

Харрис заявила, что "друг" Трампа Владимир Путин легко обведет того вокруг пальца, а также что план ее оппонента по окончании войны заключается в сдаче Украины агрессору. Соответствующее видео появилось в сети.

Во время состоявшихся 10 сентября 2024 года дебатов Харрис заявила, что Трамп планирует сдать Украину Путину, но это противоречит интересам и ценностям США.

"Я убеждена, что причина, почему Дональд Трамп говорит, что война закончится через 24 часа – это потому, что он просто сдался. И это не то, кем мы являемся как американцы", – сказала тогдашняя вице-премьер.

Харрис вспомнила последние напряженные дни перед тем, как Россия начала самую кровавую со времен Второй мировой войну в Европе, а также усилия Штатов в объединении международного сообщества вокруг отстаивания справедливости и основополагающих принципов международного права.

"Я встречалась с Зеленским. Я поделилась с ним нашими разведданными о том, как они могут себя защитить. Через несколько дней после того я поехала на восточный фланг НАТО, в Польшу и Румынию. И благодаря работе, которую я и другие сделали, мы смогли объединить 50 стран в поддержку Украины в ее справедливой защите. И благодаря нашей поддержке, благодаря нашим ПВО, снарядам, Javelin, танкам Abrams, которые мы предоставили – Украина продолжает стоять как независимая и свободная страна", – подчеркнула кандидат в президенты от Демократической партии США.

Она также отреагировала на один из ключевых тезисов предвыборной кампании Трампа – обещание "завершить войну за 24 часа".

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. И поймите, что это означало бы... Путин бы сидел в Киеве и направлял свой взгляд на Польшу", – заявила Харрис .

И если до этого она обращалась к наблюдавшей за дебатами аудитории, то следующую фразу она адресовала, глядя прямо в глаза Трампу. Харрис фактически поинтересовалась у него, насколько далеко он готов пойти в своем желании сделать приятно "другу" Путину и не ставит ли это желание под угрозу не только Украину, но и союзников по НАТО, в том числе Польшу.

"И скажите это 800 тысячам польских американцев здесь, в штате Пенсильвания (дебаты происходили в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. – Ред.), как быстро вы бы сдались ради услуги тому, кого мы знаем как диктатора и какой бы съел вас на завтрак?" – спросила Гаррис.

Напомним, ранее в этот день, 23 февраля, в Белом доме сделали заявление, что Трамп надеется заключить соглашение о прекращении войны уже на следующей неделе.

Также сообщалось, что президент США поделился мнениями о завершении войны после разговоров с Зеленским и Путиным и заявил, что "надежда на мир есть".

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