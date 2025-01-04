'Путин – психопат и параноик': Бессмертный объяснил, какие месседжи посылает российский диктатор Дональду Трампу

Российский диктатор Путин, продолжая ежедневные обстрелы Украины даже в Новый Год и Рождество, возможно, пытается показать избранному президенту США Дональду Трампу то, что его не боится. Однако Трамп не будет опускаться до того уровня, чтобы реагировать на "месседжи", потому что понимает: сила США не соизмерима с силой РФ с военной точки зрения.

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Об этом в новом выпуске "Анализ недели" на OBOZ.UA сказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный. Однако ключевым мотивом поведения Трампа являются деньги. Он стремится сделать Америку богатой, и себя тоже.

По словам дипломата, поведение Путина невозможно понять людям, живущим в демократической стране, потому что он является психопатом и параноиком.

"Что касается определенных месседжей Трампа, то силы слишком несоразмерны с точки зрения военно-технического уровня. США на порядок выше, это демонстрирует даже эта война. Обратите внимание, Украине поставляется оборудование периода производства 80-х, 70-х годов, разработки 60-х годов. Причина ясна – за этим стоит так называемая капельная помощь, которая выходит из доктрины регулируемой эскалации. Поэтому в этом отношении вряд ли даже мысленно Дональд Трамп опускается до этого уровня", – сказал Бессмертный.

По его убеждению, Путин хочет лишить Трампа ключевой цели, с которой он шел в политику. Избранный президент хочет сделать Америку богатой и хочет сделать богатым себя.

"Война, как вы понимаете, для него непонятная вещь. Он не знает о том, что Америка как Америка произошла после Первой и Второй мировой войны. Америку никто в упор не видел до Первой мировой войны как страну влияния. Она появилась, поэтому что заработала крепкие, твердые деньги по последствиям этих войн. Трамп этого не знает. Он строит совсем другую систему. А если положить это еще на то, что нынешний мир другой, то вообще здесь возникнет проблема перед государственным курсом, имеющим государственную доктрину, которую должны исповедовать США. Изоляционизм в мире, где китайцы открылись, смотрится просто неадекватно", – добавил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что Дональд Трамп может стать решающим в завершении войны в Украине. Он может помочь Украине остановить Путина, диктатор его боится.

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