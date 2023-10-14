Путин, приезжай! Президент Армении окончательно ратифицировал Римский статут

Армения окончательно ратифицировала Римский устав и вошла под юрисдикцию Международного уголовного суда. 13 октября закон о ратификации подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

Об этом сообщает сайт президента Армении. Теперь в случае приезда в эту страну президента РФ Владимира Путина он может быть арестован согласно ордеру МКС.

Закон о ратификации Римского устава Хачатурян подписал 13 октября.

"Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления "О признании юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения" на основании статьи 12, часть 3 Устава", - указано .

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С 1998 года Армения не ратифицировала Римский устав после подписания из-за решения Конституционного суда Армении, заявившего, что обязательства соглашения противоречат нескольким положениям действующей на тот момент конституции государства. В марте 2023 года в КС приняли новое решение и признали, что положения Римского устава соответствуют Конституции Армении.

Ровно за месяц до подписания закона о ратификации, 13 сентября, во время правительственного часа в Национальном собрании о намерениях ратифицировать Римский устав заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Правительство направило Римский устав в Национальное собрание (парламент Армении. – Ред.), и согласно моей позиции и позиции нашей фракции, оно будет полностью ратифицировано. Это никак не связано с отношениями Армения-Россия, это касается вопросов безопасности Армении" , – сказал Пашинян.

В Ереване рассчитывают, что признание Римского устава позволит привлечь Азербайджан к ответственности.

Впрочем, на фоне ордера МКС на арест президента РФ Владимира Путина из-за обвинений в похищении украинских детей, подобный шаг со стороны Еревана стал для диктатора красноречивым сигналом. Ведь все страны, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать Путина, если он приедет на их территорию.

Решение Армении о ратификации Римского устава в Кремле называли "некорректным" и "чрезвычайно враждебным".

Однако менее, чем за сутки до окончательной ратификации Путин публично заявил, что готов посетить Армению.

"И приглашение есть, и его (премьер-министра Армении Никола Пашиняна. – Ред.) приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему , пожалуй, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная обстановка – и я к ним съезжу, и они приедут, он приедет", – сказал диктатор.

Риск оказаться на скамье подсудимых в Гааге уже погрузил российского диктатора в изоляцию: он практически не выезжает за пределы РФ. В частности, Путин испугался ехать даже на нейтральный саммит G20 в Индии, потому что боялся ареста.

А до этого была отменена поездка Путина в ЮАР на саммит БРИКС, хотя до последнего в Кремле заявляли, что президенту России никто и ничто не помешает его посетить.