'Путин повышает ставки со странами Европы!' Эксперт объяснил новый ядерный шантаж России

Страна-агрессор Россия своими ядерными угрозами, в частности в сторону Великобритании, повышает ставки в отношениях с европейскими и другими западными странами. Российский диктатор Владимир Путин делает это для того, чтобы иметь аргументы в общении с лидерами Запада.

Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал эксперт по ядерной энергетике Григорий Плачков. Он отметил, что частью ядерного шантажа является также захваченная врагом Запорожская атомная электростанция в Энергодаре.

Там есть 6 атомных энергоблоков, достаточно много ядерного материала находится и в самих реакторах, и в сухом хранилище отработанного ядерного топлива.

Если же отбросить ЗАЭС, то россиянам есть чем угрожать миру – у них достаточно большой арсенал ядерного оружия, который остался у РФ еще со времен распада Советского Союза.

"Я думаю, что боеспособных ракет и боеспособного вооружения им хватает. Должно хватить, потому что его достаточно для того, чтобы нанести достаточно большой вред не только нашему государству, но еще и нашим европейским соседям", – говорит Плачков.

По его словам, у врага достаточно большой арсенал ядерного оружия как средней, так и большой дальности ракеты. Также у них остаются и соответствующие ракетоносители. Кроме того, можно заменить боеголовку, и ракета, например, "Кинжал" или Х уже становится ядерным оружием.

В то же время вывод Россией ядерного оружия на орбиту на данный момент пока невозможен, считает эксперт. Он добавил, что если РФ займется такой гонкой вооружений, то ее крах ускорится.

Что касается возможности применения россиянами ядерного оружия, в частности во время учений, то здесь спрогнозировать что-то очень тяжело, однако риски действительно есть.

"Думаю, что межконтинентальные все же нет, но средней дальности могут применять. И не забывайте, что у них есть подводный флот, который также является носителем ядерного оружия", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 мая в России анонсировали обучение для повышения готовности ядерных сил. В минобороны РФ заявили, что мероприятия проводятся по поручению диктатора Владимира Путина с целью повышения готовности ядерного оружия к выполнению боевых задач.

– Впоследствии стало известно, что проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия решили провести в Беларуси.

– В ГУР отметили, что для России угрозы ядерным оружием – это обычная практика. Сейчас гораздо важнее происходящее на поле боя в Украине.

– Тем временем в Пентагоне обеспокоены тем, что РФ сосредоточена на расширении и модернизации своего арсенала ядерного оружия. Такие действия россиян "еще больше усложняют динамику глобальной безопасности", полагают там.

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