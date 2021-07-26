Путин помогает самоуничтожиться режиму Лукашенко, – Мартынова

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко разрушает себя сам. Этому способствует его поддержка президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказала белорусский блогер, оппозиционер Татьяна Мартынова. "То, что Путин со своей поддержкой способствует тому, чтобы белорусы окончательно оторвались от России – это его историческая миссия", – заявила она.

"Режим Лукашенко самоуничтожается, режим Путина ему в этом прекрасно помогает. То, что он его поддерживает – замечательно", – подчеркнула оппозиционер.

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По ее мнению, если бы на посту президента России была более симпатичная для белорусов фигура, это могло бы сыграть против интересов гражданского общества, которое сделало бы неверный выбор.

"К примеру, вместо Путина приходит горячо нами любимый Навальный и говорит: "Белорусы, айда к нам в Россию, я вас спасу от этого упыря". На референдуме за объединение проголосует большинство, потому что это милый парень, который еще и знает, как сделать судебную реформу", – предположила Мартынова.

В том, что режим Лукашенко поддерживает именно Путин, она увидела позитив. "Беларусь будет свободной, Беларусь будет независимой, белорусы как нация сохранятся. Точно так же, как уже никогда в Россию не вернется Украина", – убеждена она.

Вместе с тем Мартынова подчеркнула, что судьба Беларуси зависит не столько от сроков ухода от власти Лукашенко, сколько от готовности самих граждан брать полную ответственность за судьбу своей страны.

"Это зависит не только от того временного промежутка, в какой момент Лукашенко умрет, когда его арестуют, он сядет в тюрьму и так далее. Наше будущее в том смысле, в каком мы его хотим, будет зависеть от того, насколько белорусы к этому моменту вырастут и будут готовы решать свою судьбу сами".

"Потому что сегодня даже среди некоторых людей со светлыми глазами присутствуют адепты номенклатурного прошлого, которые не понимают, что не в Лукашенко проблема. Проблема в системе, которую нужно менять. А система будет сражаться и будет создавать иллюзии", – предупредила оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, 16 июля в Беларуси прошли массовые обыски в редакциях оппозиционных медиа и в домах оппозиционных журналистов. В частности, пострадал офис "Радио Свободы".