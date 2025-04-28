Можно, конечно, считать сенсационным тот факт, что северокорейский лидер признал участие своих военных в войне России против Украины. Но на самом деле у диктатора не оставалось никакого другого выхода после того, как Путин поблагодарил северокорейских военнослужащих.

Видео дня

Можно, конечно, предположить, что это согласовывали по дипломатическим каналам, но я склонен к мнению, что российский руководитель просто подставил своего северокорейского коллегу — он всегда действует именно так, поэтому с ним опасно договариваться не только врагам, но и друзьям.