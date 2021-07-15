Путин организовал секретную операцию по поддержке Трампа на выборах в США – The Guardian

Россия с помощью спецслужб якобы провела секретную операцию, повлияв на избрание Дональда Трампа президентом США в 2017 году. Заявляется, что меры по поддержке политика лично санкционировал глава РФ Владимир Путин.

Вопросу президентских выборов в Америке было посвящено закрытое заседание Совета национальной безопасности России. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на документы Кремля, которые стали доступны журналистам в результате утечки.

Участие во встречи, которая состоялась 22 января 2016 года, приняли, кроме Путина, руководители спецслужб и высокопоставленные министры Российской Федедации.

В Кремле якобы решили поддержать Трампа, так как надеялись, что его политика будет способствовать достижению стратегических целей Москвы, среди которых "социальные потрясения" в США и ослабление позиций американского лидера на переговорах.

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