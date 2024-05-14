Путин обсудит Украину с Си Цзиньпином во время визита в Китай: что известно

Российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай 16-17 мая. В ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином он намерен обсудить, в частности, и тему Украины.

Об этом на брифинге рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, сообщает пропагандистское агентство ТАСС. Встреча двух лидеров с глазу на глаз запланирована на вечер 16 мая.

"Это все будет обсуждаться, в частности, подробно Украина, во время вечерней двусторонней встречи", – отметил Ушаков.

После этого, по его словам, Си и Путин проведут неформальный ужин с участием нескольких российских чиновников. Присутствуют, в частности, сам Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, новый министр обороны Андрей Белоусов и новый секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Ушаков отметил, что РФ отмечает взвешенную позицию Пекина по вопросу "украинского кризиса", мол "там понимают истинные причины его возникновения".

"Мы ценим мудрую и взвешенную позицию наших китайских партнеров по неучастию Китая в международной конференции, организуемой в Швейцарии, посвященной реализации формулы мира Зеленского", – сказал представитель диктатора.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Китай представил новый "мирный" план для Украины, который презентовал накануне мирного саммита в Швейцарии. Он состоит из шести пунктов и с большой вероятностью станет альтернативой мирному плану, предложенному Украиной.

– В Госдепе считают, что визит главы КНДР в Венгрию и Сербию преследовал цель "создания новой оси друзей" для китайского и российского режимов в Европе. Эти "новые друзья" Путина будут способствовать потенциальному прекращению расширения Евросоюза.

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