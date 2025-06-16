'Путин обиделся на всех, потому что его выгнали из G8': Трамп похвастался, что диктатор РФ общается только с ним. Видео

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. Российский диктатор Владимир Путин, по словам американского лидера, очень обиделся из-за этого. По мнению Трампа, именно из-за этой "ошибки" в Украине сегодня идет война.

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Об этом президент США сказал во время общения с премьер-министром Канады Марком Карни на саммите G7. Дональд Трамп подчеркнул, что считает необходимым вернуться к формату G8 с участием России.

Глава Белого дома заявил, что формат "Большой восьмерки" был гораздо лучше, чем формат G7, и Западу не стоило отказываться от него и разрывать отношения с Россией.

Он также повторил свою привычную риторику о том, что в Украине не было бы войны, если бы он был президентом США четыре года назад.

"G7 когда-то была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия туда входила. И я бы сказал, что это было ошибкой, потому что у вас не было бы войны сейчас, если бы Россия присутствовала. И у вас не было бы войны сейчас, если бы Трамп был президентом четыре года назад", - заявил действующий президент США.

Он дважды подчеркнул, что РФ "ошибочно" выгнали из G8, и сейчас, по его словам, много времени тратится на разговоры о России в то время, как ее нет за столом. И это, по его мнению, "усложняет жизнь".

Трамп также похвастался тем, что Путин общается только с ним, поскольку он на всех обижен из-за того, что "его выбросили из G8".

"Путин разговаривает со мной. Он больше ни с кем не разговаривает. Он не хочет говорить, потому что он был очень обижен, когда его выбросили из G8", - заявил Трамп.

Напомним, что Россия была официально отстранена от участия в G7 24 марта 2014 года. Это решение приняли лидеры стран "Большой семерки": США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады в ответ на незаконную аннексию Крыма. Поэтому саммит G8, который был запланирован на июнь того же года в Сочи, отменили. Вместо него состоялся саммит уже G7 в Брюсселе без участия России.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он хотел бы, чтобы Россия вернулась в G7.

В феврале 2025 года он пообещал, что намерен прилагать усилия для возвращения страны-агрессора в "Большую семерку", и заявил, что исключение РФ из G8 "было ошибкой", которую он стремится исправить.

В мае Трамп в очередной раз назвал "глупостью" исключение России из G8, однако сказал, что сейчас он не будет требовать ее возвращения.

Как сообщал OBOZ.UA, очередное заявление о том, что исключение России из состава G8 было ошибкой Трамп сделал во время общения с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме. Он не согласился с теми, кто придерживается другого мнения.

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