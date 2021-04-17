Выступление президента Соединенных Штатов, в ходе которого он объяснил причины санкций против России и призвалк прекращению эскалации, по сути, объясняет, как Байден намеревается выстраивать отношения с Путиным. С сильной позиции, которая предусматривает задействование санкционных инструментов и давление на Кремль. Но вместе с тем – диалог, который позволяет Владимиру Путину отказаться от эскалации в обмен на смягчение режима санкций и ыстраивание нормальных отношений хотя бы по тем вопросам, по которым стороны могут договориться, – пишет Виталий Портников у своем блоге на "Эспресо".

Далее текст на языке оригинала.

Не сумніваюся, що Путін не почує Байдена. По-перше, тому, що вже сам факт тиску на Росію сприймається ним як порушення умов "рівноправності". Адже головна ідея Путіна – бути на рівних зі світовими лідерами. І зовсім не є важливим, що економічний потенціал Росії значно поступається потенціалу провідних країн світу. Як не дуже важливим є і те, що політична вага Росії базується виключно на хуліганстві, на агресії, на злочинах, а не на реальному впливі.

По-друге, тому що Путін – при всій своїй манії величі – сприймає Росію як жертву західної агресії. І це не анекдот, ні. На думку Путіна, Захід розвалив Радянський Союз, заважає об'єднанню "споконвічних російських земель" – тобто Росії, України і Білорусі, а коли самі росіяни хочуть відтворити свою державу, запроваджують санкції.

По-третє, тому, що будь-яку пропозицію розмовляти Путін сприймає як ознаку слабкості, а не сили. Він не розуміє, що таке конструктивний діалог. Він упевнений, що якщо одна сторона пропонує розмовляти, значить – вона готова капітулювати і потрібно ще сильніше тиснути. Це стосується не тільки Зеленського. Байдена це теж стосується.

Тому ніякого серйозного американо-російського діалогу не буде. Як не буде і припинення ескалації на українському напрямку. Путін може хіба що бути обережнішим, щоб не зірвати сам саміт президентів США і Росії. Але після нього знову повернеться до тиску на Україну – якими б не були результати зустрічі. І так буде тривати роками – поки Путін президент і поки Україна існує.

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