'Путин не изменил своих целей': в ЕС заверили, что не ослабят санкции

Причин отменять санкции против Российской Федерации нет, несмотря на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ведь кремлевский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей.

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Об этом 17 января заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Barron's. "Нам определенно нужны санкции. Это наш рычаг, и было бы очень странно от него отказаться", – сказала она журналистам.

Политик подчеркнула: ничего не изменилось, у Путина все те же цели. "Поэтому нет никаких оснований для отмены санкций", – указала она.

Напомним: Европейский Союз ввел 15 раундов санкций против Москвы с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

Следующее решение о продлении экономических ограничений европейские политики должны принять до 31 января. Для этого свое согласие должны дать все 27 государств-членов ЕС.

Однако Орбан – один из ближайших союзников избранного главы США Дональда Трампа и дружественный к России европейский лидер – отказался голосовать "за". Мол, "начинается новая эра" и Брюссель должен адаптироваться к изменившейся ситуации.

"Пришло время выбросить санкции в окно и создать систему отношений с Россией без санкций. До этого еще далеко, но мы должны над этим работать... Сейчас сигналы из Брюсселя не внушают оптимизма", – заявил он в интервью государственному радио.

Каллас в свою очередь предупредила: какими бы ни были переговоры, "мы окажемся в гораздо более слабой позиции", если преждевременно отменить ограничения.

"Я также не думаю, что в интересах Соединенных Штатов сейчас отказаться от санкций", – добавила она.

Как писал OBOZ.UA:

– В Евросоюзе, по данным СМИ, разрабатывают запасной план на случай, если Орбан попробует наложить вето на продление наложенных на Россию санкций. Для этого может быть использован закон 81-летней давности с участием короля Бельгии Филиппа.

– В начале января США объявили о введении санкций против высокопоставленного члена венгерского правительства Антала Рогана, занимавшего должность руководителя аппарата премьер-министра Орбана. Это меры в рамках глобальной программы Global Magnitsky из-за причастности Рогана к коррупционным схемам.

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