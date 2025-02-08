'Путин не хочет переговоров': в МИД Британии оценили перспективы завершения войны в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин не демонстрирует желания вести переговоры о конце российско-украинской войны. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми считает, что ближайшее время прекращения боевых действий не будет.

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Такое мнение он высказал после поездки в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками. Слова политика передает The Guardian.

Лэмми сказал, что на этом этапе бои, скорее всего, будут продолжаться – несмотря на обещание новой администрации США выступить посредником и желания американского главы Дональда Трампа поскорее закончить войну.

"Я не уверен, что нам осталось несколько недель до мирных переговоров. И я говорю это, потому что наша оценка, которую, я уверен, разделяют и США, заключается в том, что Путин не проявляет абсолютно никакого желания вести переговоры и положить конец этой войне", – заявил Лэмми в интервью The Guardian.

"Мы все еще находимся в глубокой зиме. Правда в том, что молодые мужчины и женщины, составляющие украинские силы, сражаются за будущее своей страны на земле, и это будет продолжаться еще несколько месяцев…" – добавил он.

Украинская сторона ясно дала понять, что не может быть прекращения огня до переговоров. Поэтому глава британского МИД не ожидает, что бои утихнут в скором времени.

"Я совершенно ясно понимаю, что Путин в данный момент не проявляет желания вести переговоры. И поэтому, к сожалению, я думаю, что эта война на истощение будет продолжаться еще несколько месяцев", – повторил он.

Как писал OBOZ.UA, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что готов к дипломатии и переговорам с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Но глава РФ боится говорить об окончании войны.

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