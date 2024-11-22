'Путин не блефует': Вучич похвастался, что 'хорошо знает' диктатора, и предупредил о 'катастрофе'

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что кремлевский диктатор Владимир Путин может пойти на решительные шаги: мол, сегодня он готов запустить межконтинентальную баллистическую ракету, а завтра будет что-то другое. Политик в очередной раз призвал к "перемирию" в Украине.

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Обстрел нашей страны новым российском оружием Вучич прокомментировал 21 ноября. Он заявил, что – в отличие от многих – "хорошо знает" Путина, передает издание Novosti.

"Если вы думаете, что будете стрелять чем угодно по территории Российской Федерации, с логистикой западных стран, с оружием из Запада, и что это останется без ответа и Путин не будет использовать все виды оружия, которые, по его мнению, ему нужны, – вы либо его не знаете, либо вы ненормальные. Третьего варианта нет", – утверждает сербский президент.

Он пожаловался, что "никто не хочет слышать слово перемирие", а тех, кто говорит о нем, "выставляют сумасшедшими и больными людьми".

"Я его [Путина] знаю. Не надо, люди, послушайте, что я вам говорю! Не думайте, что кто-то где-то блефует. К сожалению, никто не блефует и, к сожалению, мы идем к легкой катастрофе", – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что хочет сохранить для Сербии мир и стабильность, хочет "перемирия и мира" в Украине. Но признал: и в Москве, и в Киеве иная позиция.

"Хотя я слышал и от людей из Москвы, и [Владимир] Зеленский сказал мне в лицо, что это "не очень хорошая идея". Если люди в мире этого не понимают, я не смогу помочь", – припугнул Вучич.

Как писал OBOZ.UA, в конце октября Александр Вучич сообщил, что провел "хороший разговор" по телефону с Владимиром Путиным. Подобный звонок состоялся впервые за 2,5 года.

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