Путин может сравнять Украину с землей, ему нельзя победить, – глава МИД Польши Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал не терять бдительности по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. Российский диктатор руками своих военных может сравнять Украину с землей, поэтому ему нельзя дать победить в этой войне.

Об этом Сикорский сказал в интервью Der Spiegel. Чтобы не допустить такого развития событий, партнерам сейчас нужно помогать Украине давать отпор стране-агрессору.

"Путин хочет войти в историю как новый Петр I. Если он победит, он сравняет Украину с землей и загонит ее жителей в свою армию, используя их как базу для новых войн. И тогда сдерживать его или давать отпор будет гораздо дороже, чем помогать Украине сейчас", – подчеркнул дипломат.

Сикорский отметил, что сейчас Путин фактически конкурирует с половиной свободного мира. По его мнению, хоть Россия и тратит почти треть своего бюджета на вооружение, она не может победить.

"Путин считает, что наши идеи о демократии и диалоге являются демонстрацией и что отношения между государствами регулируются только силой. Поэтому он понимает только язык силы. С таким мнением он становится на путь Советского Союза. Тот потерпел неудачу, потому что принимал участие в гонке вооружений с Западом, которая привела к краху", – напомнил министр.

Что касается угрозы возможного нападения РФ на Польшу или страны Балтии, то Сикорский считает, что сейчас скорее не новый 1914 год, когда возможна новая мировая война, а 1938-й. По его мнению, сейчас ситуация больше похожа именно на период перед Второй мировой. Миру придется дать отпор империалистическому диктатору, которым является Путин, так как дать победить ему нельзя.

Глава МИД Польши также попытался предугадать последствия проигрыша войны для России.

"Опыт показывает, что такие поражения принуждают к реформам. Вспомните Первую мировую войну: произошла Февральская революция, свержение царя и, на короткий момент, правительство Александра Керенского, единственное либеральное правительство в России. После проигрыша холодной войны произошли изменения", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя давать президенту РФ Владимиру Путину площадки для распространения его пропаганды. Лидера страны-агрессора нужно победить, а не помогать ему, отметил дипломат, сравнив лидера страны-агрессора с Адольфом Гитлером.

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