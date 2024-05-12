Путин может попытаться обойти коллективную оборону НАТО: генерал описал сценарии атаки на Европу

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться обойти коллективную оборону Запада. Общеизвестная статья 5 Североатлантического договора предусматривает ответ всего блока НАТО на нападение на одного из его членов.

Однако речь идет о традиционной атаке с помощью войск, а вот как будет реагировать НАТО на гибридные атаки типа нарушения коммуникаций или кибервойны – в договоре не указано. Об этом заявил полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в эфире "Эспрессо".

По мнению Гранта, сейчас Путин концентрирует усилия на том, чтобы помешать поддержке Украины со стороны европейских стран.

"Насколько серьезно и до конца будут готовы президент Франции, британский король, президент Байден или, возможно, его преемник идти до конца вместе с Украиной? Ситуация сводится к потенциальным двум факторам. Первый – если произойдет значительный прорыв России, то во всех европейских столицах столкнутся с трудными вопросами. Однако фиксированного решения по этому поводу пока нет. Второй фактор – произойдет ли нападение России на НАТО", – подчеркнул эксперт.

Что касается агрессии РФ против Европы, то сразу ряд европейских разведывательных служб уже предостерегают, что Россия может планировать мощные гибридные атаки не европейские столицы. И здесь, казалось бы, должна сработать статья 5 Североатлантического договора. Однако, подчеркнул Грант, эта статья предусматривает только реагирование на вторжение наземных войск.

"Однако, похоже, Путин больше сосредотачивается на других тактиках, таких как ракеты, нарушения коммуникаций, интенсивная кибервойна и все, что может взорвать способность европейских стран поддерживать Украину. Это еще не привело к применению статьи 5 или даже статьи 4 для переговоров, поэтому мы не уверены, насколько сильным будет коллективный европейский ответ, если война изменится в пользу России. И все же, уверен, что до общего знаменателя в этом плане таки прийдут, потому что Польша, Германия, Франция и Великобритания опасаются, что ситуация ухудшится и повлияет на них. Пока нет никаких конкретных планов или решений, есть признание того, что нам, возможно, придется прибегнуть к более серьезным действиям. Впрочем, я считаю, что есть не только признание, но и готовность к таким действиям", – заявил Грант.

Напомним, ранее издание The Telegraph предостерегало, что Россия вербует экстремистов на Западе. Руками ультраправых экстремистов Россия планирует совершить ряд террористических нападений в Великобритании и странах НАТО.

Источники издания в британской разведке отмечают, что вербовка продолжается уже давно, но активизировалась она после выдворения из Великобритании российского атташе по обороне. В настоящее время террористы вербуются "тайными офицерами российской военной разведки и наемниками группы Вагнера".