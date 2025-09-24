В 2022-м Европа внезапно поняла, что без Соединённых Штатов ничего не стоит и сформулировала ДВУМЯ СЛОВАМИ свой сумасшедший ужас вместе с собственной импотентностью и спасительной надеждой исключительно на США, которые были монопольно единственной силой, способной сохранить эту одуревшую от роскоши старую бабулю, привыкшую лишь к социальным стандартам и больше ни к чему (на фоне идеи DEI, возведённой ею в самоценный абсолют вместо создания социального инструмента).

Эти два слова – ПЯТАЯ СТАТЬЯ.

Независимо, кстати, от самого текста статьи 5 Вашингтонского договора, в которой говорится только о том, что каждый в случае чего сделает то, что посчитает необходимым, то есть такая, извините за плохое слово, "гарантия" является даже ещё бОльшим говном, чем, снова извините за мою позорную грубость, "Будапештский меморандум".

И лишь в 2025 году честнейший из честнейших новый (хорошо забытый старый) американский президент без какого бы то ни было политического опыта (ну разве же можно считать достойным политическим опытом былой 4-летний стаж на посту президента США?) умудрился побороть эти два слова всего одним (зато чисто английским!):

АНИГУЯ!!!

И бабуля сразу пришла в себя.

Так что – с днём рождения (это я уже себе)!