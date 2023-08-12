Путин испугался? Встреча президента РФ с Эрдоганом могут перенести в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин встретятся либо в конце августа, либо в начале сентября. Однако переговоры могут пройти в России.

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Об этом пишет турецкое издание A Haber. Да, сначала планировалось, что Путин посетит Турцию. Но теперь не исключают, что Эрдоган может приехать в Россию.

Точная дата их встречи все еще не называется. Вероятно, она состоится в конце августа или начале сентября.

Напомним, перед этим Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Президент Турции призвал российского диктатора не разжигать обстановку в Черном море. Как сообщили в канцелярии Эрдогана, он убеждал Путина, что разрыв зерновых соглашений, на который пошла Москва, не принесет пользы ни одной из сторон.

Руководители обеих стран договорились, что Путин приедет в Анкару и встретится со своим турецким коллегой. Ключевой темой их разговора станет зерновое соглашение и перспективы черноморского коридора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля Россия объявила о выходе из зернового соглашения. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.

18 июля зерновое соглашение прекратило функционирование. В ЕС осудили действия РФ, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилия", а Украина заявила, что рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

В то же время с 18 июля Россия активизировала атаки в южных областях Украины. Такими действиями РФ пытается добиться изоляции Украины от Черного моря.

С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, перевозящими военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

Массированные ракетные удары России по украинским портовым городам только через девять дней привели к уничтожению 180 тыс. тонн зерна. Страна-агрессор продолжает шантажировать весь мир голодом.

В то же время в Кремле задумали вывозить в Африку зерно, которое украли на временно захваченных территориях Украины. "Бесплатное" зерно, которое российский диктатор Путин "пообещал" африканским странам после того, как РФ вышла из "зернового соглашения", будет украдено с захваченных территорий в Запорожье.

30 июля, несмотря на угрозы РФ, три иностранных корабля прорвали морскую блокаду и прибыли в один из украинских зерновых портов в дельте Дуная.