Путин и Россия потерпели полное поражение в попытке русификации Украины, – президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Россия и ее диктатор Владимир Путин потерпели полное поражение в попытке подчинения и русификации Украины. А наша страна стала европейской.

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Соответствующее заявление Стубб сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой во вторник, 10 сентября, в Варшаве, передает "Укринформ". Он также подчеркнул, что Запад должен был более решительно отреагировать на российскую агрессию в Грузии в 2008 году, на аннексию Крыма в 2014 году и начало полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Политик отметил, что сейчас в Европе сформировался "полупостоянный железный занавес, где с одной стороны есть Россия и Беларусь, а с другой – остальная Европа".

Он добавил, что страна-агрессор Россия пыталась поссорить страны Европы, вбить клин между Европой и США, но это не удалось.

Также Стубб отметил, что если РФ может атаковать меньшую страну, то есть Украину, и это пройдет для нее без последствий, то также будут действовать другие авторитарные режимы в мире. Поэтому, по его словам, к мирным переговорам нужно привлекать страны Глобального Юга, где ключевым игроком является Китай. Стубб заметил, что все соберутся за столом переговоров.

Ранее Стубб заявил, что Путин должен понять, что Украина стала частью трансатлантического пространства. Также диктатор должен понять, что он уже проиграл эту войну.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Стубб высказался за снятие всех ограничений на использование Украиной западного оружия против России. Эти ограничения абсурдны, ведь Россия ведет незаконную агрессивную войну, нарушая все международные нормы.

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