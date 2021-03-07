Путин хочет ослабить НАТО: в Минобороны Германии оценили угрозу

В Министерстве обороны Германии считают, что Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО. В ведомстве предупредили другие страны относительно властных амбиций этого государства, а также Китая.

По данным немецких военных экспертов, Пекин все больше опережает Кремль с точки зрения глобального влияния, в том числе по продаже оружия и военного сотрудничества. Об этом говорится во внутреннем документе оборонного ведомства, который опубликовали немецкие издания, передает DW.

Отмечается, что Китай сейчас имеет в своем распоряжении более 2 млн солдат, почти 6850 боевых танков и 1600 истребителей, а также "крупнейший в мире ракетный потенциал". В частности, кроме обычных, к нему относятся сверхзвуковые ракеты с радиусом действия до 2500 км.

"Пекин систематически расширяет свой ядерный потенциал и является крупнейшим мировым экспортером боевых беспилотников. Целью Китая является обеспечение безопасности экономического развития и формирования международного порядка в соответствии со своими интересами. А правительство России прежде всего добивается дестабилизации и ослабления НАТО", – цитируют издания мнения экспертов немецкого Минобороны.

Анализируя новые военные возможности РФ, специалисты оборонного ведомства указывают в частности на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, "которые трудно перехватывать". Дополнительно, отмечают там, Москва инвестирует значительные средства в модернизацию комплексов, "позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия". В частности, РФ уже имеет почти 6375 ядерных боеголовок.

Согласно документу, в распоряжении России есть 840 тысяч подготовленных солдат, которых "Кремль может быстро передислоцировать в другие места". Они также способны достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства.

При этом в отчете указывают, что слабыми сторонами российской армии есть "ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе" и отсутствие боевых беспилотников. Для руководства Кремля, подчеркивается в документе, армия является "политическим инструментом воздействия и власти".

Как сообщал OBOZREVATEL: