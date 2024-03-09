'Путин должен нас бояться': Сикорский признал, что присутствие сил НАТО в Украине не является чем-то немыслимым

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО в Украине "не является немыслимым делом". Именно поэтому, считает он, не следует отбрасывать идею французского президента Эммануэля Макрона относительно западных войск в нашей стране.

Об этом Сикорский сказал 8 марта на конференции в польском Сейме, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО. Он напомнил, что похожие случаи уже имели место в истории.

"Присутствие сил НАТО в Украине не является немыслимым делом. Я ценю инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, потому что в ней говорится о том, чтобы Путин нас боялся, а не мы Путина", – подчеркнул министр.

Сикорский напомнил, что во время Корейской войны 1950-1953 годов на помощь отправилась коалиция государств по решению Совбеза ООН.

Комментируя инициативу Макрона, политик отметил, что она "имеет хорошее намерение". "А именно – чтобы именно российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и потому мог планировать свои сценарии", – сказал глава МИД.

Он добавил, что напав на Украину, Россия показала себя цивилизационно неспособной принять западные ценности. Это определило ее как страну, которая не может мирно сосуществовать с соседями, поэтому НАТО должно было вернуться к своей первоочередной роли. Запад должен реализовать "творчески определенную и асимметричную эскалацию", считает Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон якобы рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские оккупанты смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева. Об этом президент говорил с лидерами основных политических партий страны на встрече, организованной 7 марта.

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