Бывший премьер, а ныне глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон уверяет, что Соединенное Королевство уже больше никогда не будет иметь нормальных дипломатических отношений с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, причиной тому стало еще первое вторжение РФ в Украину.

В 2012 году премьер Кэмерон "взял Путина на соревнования по дзюдо на Олимпиаде в Лондоне", напомнило издание Independent. Учитывая это, чиновник спросил, может ли Британия вернуться к дипломатическим отношениям с Россией, которые были в то время.

"Когда я стал премьер-министром, у нас были сложные отношения с Россией. Я считал, что было бы правильно попробовать и увидеть, сможем ли мы построить более крепкие отношения. Но в конце концов все сломалось из-за того, что Россия сделала в Сирии, и потому, что Путин сделал в Украине в 2014 году", – объяснил Кэмерон.

Он добавил, что когда я покинул пост премьера, отношения с Россией уже были "достаточно плохими", но "с тех пор он, очевидно, вел себя еще хуже". Именно поэтому, заверил Кэмерон, в отношениях с Путиным "дороги назад нет".

Также Кэмерона спросили о его впечатлении от бывшего президента США Дональда Трампа после их недавней встречи. Чиновник назвал американца "интересным парнем" и добавил, что общался с ним об Украине.

"У нас была хорошая встреча, потому что он интересный парень. Мы обсудили многие вещи. В частности, мы говорили об Украине, потому что я считаю это сверхважной темой. Это вопрос не только о европейской и британской безопасности", - отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, королевские ВВС Британии не будут помогать сбивать дроны российских кафиров над Украиной, как сделали это во время воздушной атаки Ирана на Израиль в апреле. Кэмерон считает, что это может представлять риск эскалации и широкомасштабной войны в Европе.