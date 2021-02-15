Всего лишь в течение одного года в американском Конгрессе дважды безуспешно пытались сделать из Трампа первого в истории США президента, которому объявят импичмент обе палаты законодательного органа США.

Однако вполне ожидаемо, не смотря на мощную информационную кампанию в симпатизируюших демократам либеральных мейнстрим-медиа, и 2-я попытка объявить импичмент Трампу в Сенате провалилась.

Руководство Республиканской партии все-таки поступило рационально и не пошло на политическое самоубийство, даже не смотря на жгучее желание части республиканского истеблишмента навсегда вычеркнуть Трампа из политической жизни США.

Во-первых, и что самое главное , оно не решилось идти против воли своих избирателей. Не смотря на то, что чуть более половины американцев в целом высказывались к моменту голосования за то, что Трамп виновен в провокации штурма Капитолия и ему необходимо объявить импичмент, значительно более 2/3 сторонников GOP считают Трампа не виновным и выступали за его оправдание.

Во-вторых, накануне голосования лидер республиканцев Митч Макконел фактически дал понять, что сенсаций ожидать не стоит, объявив заранее о том, что будет голосовать против импичмента. Тем самым дав знак тем сенаторам, которые ещё хотели остаться "и умными и красивыми" и получить политические дивиденды в своей электоральной нише.

Таковых оказалось в итоге лишь 7 из 17 необходимых.

В-третьих, как я писал ранее, дополнительным аргументом в сторону оправдания Трампа и во второй раз стоит также отнести нежелание Республиканской партии признавать свою ошибку годичной давности. Ведь демократы обязательно не применули бы напомнить, что жертв при штурме Капитолия можно было бы избежать, если бы Трампа сместили с должности ещё с первой попытки в 2020-м.

И с пандемией коронавируса тоже справились бы обязательно лучше.

Косвенными доказательствами достигнутой "мировой " между Трампом и республиканским истеблишментом еще задолго до голосования можно было считать и заявление от членов команды Трампа о том, что он не намерен создавать собственную партию, о которой судачили с момента проигрыша на президентских выборах.

Десятки миллионов активных американских граждан, которые не приняли поражение Трампа и расценивают победу Байдена при помощи голосования по почте как свое личное поражение - вот, пожалуй, главный козырь и гарантия от импичмента Трампа.

Они верят его каждому слову и считают его своим символом. И если бы Трамп заявил, что Республиканская партия предала его во второй раз, значительная их часть готова была бы уйти во вновь созданный проект под него.

Поэтому если бы республиканцы дали необходимое количество голосов, тогда они уже бы фактически расписались бы в своём поражении не только в 2022-м, но и как минимум 2024 годах.

Тем не менее, одним неприятным рекордом Трамп все-таки отметился. Обвинения в его адрес поддержало аж 7 сентаров-республиканцев. А это рекорд в голосованиях по импичменту среди однопартийцев действующего президента.

Хотя в этот раз Трамп им уже и не был, что также сделало эту процедуру особенной от всех других "кейсов" и добавляло постмодерных тонов и напоминало всем нам, что мы живём в эпоху постправды.

Избежать раскола в партии и вернуть себе контроль как минимум в Сенате уже в 2020 -м году. Такова повестка и цель Республиканской партии на следующие два года.

И если первую часть задания пока удаётся выполнять, то до "промежуточных" выборов в Конгресс может еще очень много чего может произойти.

И что на самом деле имеет в виду сам Трамп под фразой " Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение MAGA только началось!", пока окончательно не ясно.

А может вскоре мы услышим о его желании взять реванш в 2024 году?

Ведь тогда все возможные будущие уголовные дела и расследования против него и его окружения можно будет списывать на политические преследование президента США, у которого отняли власть мошенническим путём и который намерен вернуть своё?

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