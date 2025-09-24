'Процесс не так прост': в Литве сделали заявление о возможности сбития вражеских истребителей в своем воздушном пространстве

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матульонис заявил, что в случае необходимости его страна должна сбивать вражеские истребители в собственном воздушном пространстве. Однако он подчеркнул, что важно управлять эскалацией, чтобы не усугубить кризис.

Об этом Дейвидас Матульонис сказал во время пресс-конференции в среду, 24 сентября. Его слова цитирует LRT.

По словам советника президента Литвы, вопрос о сбивании вражеских военных самолетов становится особенно актуальными после инцидента на прошлой неделе, когда три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии, члена НАТО.

"Вопрос сбития объектов, вторгшихся в воздушное пространство любой страны, является в первую очередь вопросом национальной компетенции", – подчеркнул Матульонис.

В то же время он добавил, что НАТО может принять собственные меры, если будет обнаружена угроза.

Однако советник литовского президента отметил, что в кризисных ситуациях также особенно важно правильно управлять возможной эскалацией.

"Но сам процесс не так прост, как мы представляем, если самолет влетает, и на него сразу же выпускают ракеты. Мы также должны помнить об этом. Это может быть непопулярным в Литве, но управление эскалацией также является важным делом", – отметил советник президента.

Что предшествовало

19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. Известно, что они находились в воздушном пространстве страны около 12 минут.

В НАТО отреагировали поднятием в воздух итальянских F-35 (они базируются на авиабазе "Эмари" в Эстонии в рамках операции "Восточный страж"). Свои самолеты быстрого реагирования поднимали также Швеция и Финляндия.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ для вручения дипломатической ноты. Кроме того, как заявил премьер-министр Кристен Михал, правительство запросило консультации с союзниками в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

Это уже четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами Российской Федерации в этом году. И далеко не первое вторжение на территорию стран-членов НАТО.

В ночь на 10 сентября польские военные сбили российские дроны, которые вторглись в воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть из них зашла со стороны Беларуси.

Для противодействия угрозе в небо подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ и самолеты-топливозаправщики НАТО.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан. Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО.

А уже через 2 дня, 13 сентября, российский беспилотник углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и находился в ее воздушном пространстве около 50 минут. Этот инцидент стал вторым вторжением российского БПЛА в воздушное пространство НАТО за четыре дня.

Кроме того, 13 сентября из-за нарушения правил полета самолетов РФ Литва дважды поднимала истребители НАТО. Российские борта летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

В тот же день самолеты Польши и союзников поднимали из-за новой угрозы атак дронов на западе Украины. Тревогу объявляли и в приграничных регионах Румынии.

А 18 сентября обломок дрона "Гербера" нашли на побережье в Латвии. Его хвостовую часть море вынесло на пляж в Варвской волости. Военные не обнаружили взрывчатки во фрагменте дрона.

На фоне регулярных российских провокаций на восточном фланге НАТО страны Альянса пригрозили Москве решительными действиями. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна готова применить силу против российской армии.

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль намеренно пытается оценить возможности и реакцию НАТО на различные воздушные вторжения "в надежде применить полученный опыт к возможным будущим конфликтам против Альянса".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские провокации в воздушном пространстве Эстонии и других государств – это не случайность, а системная кампания против Европы, НАТО и Запада. Ответ агрессору должен быть сильным – как общий, так и каждой отдельной страны, заявил он.

