Против компании Disney подан иск об изнасиловании 3-летнего ребенка

Известная круизная компания Disney Cruise Line получила иск от родителей 3-летней девочки, которые утверждают, что их дочь подверглась сексуальным домогательствам во время одного из путешествий. Малышку якобы активно домогалась 10-летняя пассажирка этого же лайнера и нанесенный моральный урон истцы оценивают в 20 млн долларов.

Об этом сообщается в журнале People. Инцидент произошел еще в феврале прошлого года.

Так, согласно жалобе, пострадавший ребенок находился в круизе по программе молодежного клуба, который ежегодно получают дети от 3 до 12 лет. В момент группового мероприятия в одной из кают судна ребенок подвергся сексуальному насилию девочки значительно старше и физически сильней.

"Она настойчиво ощупывала нашу дочь и трогала ее за половые органы. 3-летняя малышка не могла оказать сопротивление и избавиться от навязчивой соседки", – указано в иске.

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Правозащитник Майкл Винклеман, который выступает адвокатом семьи, утверждает, что этот инцидент продолжался, по меньшей мере 20 минут в то время, как персонал Disney занимался непонятно чем, хотя их единственная обязанность это следить за детьми на борту.

"Пострадавшая девочка ничего не сказала родителям после возвращения из круиза, но начала проявлять необычные для нее признаки агрессии. Это стало причиной, почему супруги из штата Вермонта запросили записи с видеокамер и увидели вопиющие кадры", – указал юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области был задержан мужчина по подозрению в педофилии в отношении своей малолетней крестницы и ее сестры.