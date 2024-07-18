'Простого ответа нет': Петухов объяснил, почему Россию проблематично привлечь к ответственности за сбитие малайзийского 'Боинга'. Видео

Украина надеется, что Россия ответит перед миром за сбитие над Донбассом пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 и убийство 298 человек. Однако на сегодняшний день нет механизмов для того, чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности за это преступление.

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Об этом в выпуске программы OBOZ.Talk заявил бывший замминистра юстиции, юрист Сергей Петухов. Он говорит, что вопрос открыт, на него нет простого ответа.

"Нет сейчас действительно эффективных механизмов на протяжении России к ответственности. Россия, как постоянный член Совбеза ООН, может заблокировать любые действия в отношении нее", – пояснил он.

В то же время юрист отметил, что именно поэтому Украина должна иметь сильную позицию в возможных переговорах с агрессором, которые касаются полномасштабной войны. А такие дела как MH17 могут усилить эту позицию, потому что их невозможно игнорировать.

"И даже те европейские, американские политики, которые будут призывать к переговорам с Россией любой ценой, к прощению преступлений против украинцев… В случае таких международных решений их (преступления. – Ред.) будет гораздо труднее игнорировать. Особенно, когда это касается граждан их стран", – считает Петухов.

По его убеждению, в любой момент, когда начнутся вероятные реальные переговоры с РФ о завершении этой войны и агрессии, об ответственности России, это будет тот момент, когда нужно будет предъявить все международные решения и выставить Кремлю "счет" за жизнь людей, за вред имуществу.

"Поэтому важно, что эти процессы продолжаются, у них есть свое логическое начало и завершение. Просто желательно иметь как можно больше международных судебных решений к реальному началу переговоров. Чтобы иметь более сильную позицию по поводу требований к возмещению ущерба", – говорит юрист.

Он выразил надежду, что Международный уголовный суд поставит точку в деле о сбитии российскими боевиками малайзийского Boeing 777, и военный преступник Россия понесет заслуженное наказание за все зло, которое она принесла в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-замминистра юстиции Сергей Петухов считает, что Россия уже испытала последствия совершенного преступления в отношении рейса MH17, а в ближайшем будущем они будут еще более ощутимы. Он отметил, что решение Гаагского суда имеет большое значение.

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