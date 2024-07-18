'Кольцо сжимается': бывший замминистра юстиции объяснил последствия для России за сбитый 10 лет назад малазийский 'Боинг'. Видео

В течение многолетнего расследования сбивания малазийского "Боинга" рейса MH17 международная команда следователей поминутно реконструировала обстоятельства, повлекшие уничтожение пассажирского самолета. А следствие доказало, что именно Россия совершила это преступление и несет полную ответственность за него. И сегодня в мире ни у кого нет сомнений в этом. А сама РФ уже ощутила последствия содеянного, а в ближайшем будущем они будут еще более ощутимы.

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Об этом рассказал бывший заместитель министра юстиции Сергей Петухов в новом выпуске программы OBOZ.TALK 17 июля – в день десятой годовщины трагедии MH17.

Юрист напомнил, что окружной суд Гааги осудил виновных в совершении этого преступления в ноябре 2022 года. И, несмотря на то, что Россия продолжает отрицать свою причастность, и что настоящие заказчики еще не наказаны, это решение Гаагского суда имеет большое значение.

"Это решение отражено в политических заявлениях и Совета Европы, и Европейского Союза, и ОБСЕ, и Парламентской ассамблеи НАТО. И что немаловажно, оно стало основанием для рассмотрения двух международных дел уже против России как государства", - отметил юрист.

Он напомнил, что в настоящее время дело об ущербе MH17 рассматривает Европейский суд по правам человека по коллективной жалобе Украины и Нидерландов против России, а также рассматривается отдельное дело в Совете ИКАО – международной организации гражданской авиации.

"И там, и там России нечего сказать, и она из Совета Европы просто вышла", - подчеркнул Сергей Петухов.

А недавно Россия заявила, что отказывается сотрудничать с Советом ИКАО в рассмотрении дела об ущербе MH17. И это уже имело серьезные последствия, ведь эта организация регулирует гражданское авиадвижение.

"Это уже привело к тому, что у России есть красный флажок, и нормальные компании в России не летают, потому что там не обеспечивается безопасность полетов. И мы видим, как сжимается кольцо вокруг России, и им уже нечего сказать, и не имеет чем крыть те факты, которые установлены и нидерландским правосудием, и я надеюсь, что они дальше будут установлены и в ИКАО в Монреале, и в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека", – сказал экс-замминистра юстиции.

Он подчеркнул, что если Россия в начале пыталась тормозить рассмотрение этого дела, то сейчас у него уже почти не осталось рычагов влияния, и оно фактически не может ничего сделать, потому что дело уже рассмотрено в Гааге.

По словам Петухова, из ИКАО Россия выйти не может, поскольку это будет означать, что с ней прекратится любое цивилизованное сотрудничество и России просто исчезнет с карты современных авиационных сообщений. И, соответственно, это создает дополнительное напряжение Кремля и ослабляет его позицию.

"У нас есть шанс привлечь Россию как государство к ответственности, взыскать с нее убытки, а также наложить дополнительные санкции за невыполнение потенциально международных решений судов именно по делу MH17. Учитывая, что государствами, граждане которых погибли в результате этого российского преступления, являются граждане Нидерландов" , Бельгии, США, Австралии и Малайзии, это дело имеет глобальный аспект", – подчеркнул Сергей Петухов.

Как сообщал OBOZ.UA:

17 июля 2024 года прошло десять лет, как в небе над Донетчиной российские кафиры ракетой из "Бука" сбили самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию. На борту находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа, и все они погибли.

31 января 2024 г. Международный суд ООН в Гааге объявил исторический приговор по иску Украины против России, который касался поддержки Москвой террористов на Донбассе и нарушения прав меньшинств в Крыму. Суд признал, что РФ нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, поскольку должным образом не расследовала финансовую поддержку сепаратистов в 2014-м, но не назначил компенсации, как того потребовала Украина.

А президент Владимир Зеленский заявил: в день, когда российские убийцы уничтожили в небе Украины MH17, весь мир увидел, кто пришел с войной против Украины и что российское зло является угрозой не только украинцам.

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