Антиукраинский популист Вилдерс 'пролетел' с должностью премьера Нидерландов: как Западная Европа осознает, что лучше быть на стороне Украины

Важные для Украины политические процессы проходят в парламенте Нидерландов – страны, которая должна стать ведущим поставщиком самолетов F-16 для ВСУ и постоянно оказывала максимальную военную помощь в рамках своих возможностей.

Так, лидер местной ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс решил снять свою кандидатуру как претендента на должность премьер-министра Нидерландов, о чем он сообщил в своих соцсетях. Однако главная актуальность событий состоит в том, что Герт Вилдерс был последовательным противником военной помощи Украине, используя популистскую риторику в стиле таких известнейших политиков, как Виктор Орбан, Роберт Фицо и Дональд Трамп.

Популизм сыграл злую шутку с Вилдерсом – парламентские фракции отказываются от коалиции с его партией

Следует напомнить, что в ноябре 2023 года на парламентских выборах в Нидерландах наибольшее количество мест в законодательном органе власти получила ультраправая Партия свободы, главой которой и является Герт Вилдерс. В своей стране и в Европе он преимущественно известен своими радикальными антиисламскими высказываниями, хотя перед выборами Вилдерс заявлял, что его план по "деисламизации Нидерландов" уже не является приоритетом.

Кроме того, в своей предвыборной программе Вилдерс призвал провести референдум о выходе из ЕС, закрыть границы страны для беженцев, а также ограничить функционирование мусульманских школ и мечетей.

Фактически можно констатировать, что на данный момент переговоры по формированию нового правительства в Нидерландах откладываются, поскольку с набравшей больше всего голосов ультраправой партией Герта Вилдерса отказываются вступать в коалицию другие политические силы. При этом сам Вилдерс отмечает, что сможет стать премьером, только если его поддержат "все партии правящей коалиции", чего, по его словам, "так и не произошло".

Поэтому от него начали звучать сентиментальные популистские заявления о прекращении борьбы за пост главы правительства: "Я хочу правое правительство. Меньше убежища и иммиграции. Нидерландцы прежде всего. Любовь к моей стране и избирателям большая и важнее моей собственной позиции. Я люблю Нидерланды ", – написал он.

Проукраинский премьер Рютте продолжает исполнять обязанности

Из-за сложностей процесса формирования коалиционного правительства обязанности премьер-министра Нидерландов выполняет Марк Рютте, фактически сохраняя свой пост, как это и было до парламентских выборов. Персона Вилдерса все равно настолько одиозна, что даже его отказ от антиукраинской, а подчас и антиисламской риторики не позволил ему получить симпатии других парламентских партий Нидерландов.

Поэтому судьбу коалиционного правительства в Нидерландах будут решать занявшая второе место на выборах партия GL/PvdA ("Зеленые левые – Партия труда") и партия действующего премьера Рютте под названием VVD (Народная партия за свободу и демократию), занявшая третье место.

Фактически влияние Марка Рютте и особенности правительственного законодательства Нидерландов могут свидетельствовать о вероятности того, что новым премьером станет компромиссная фигура, которая должна продолжить курс официального Амстердама на всестороннюю политическую, военную и экономическую поддержку Украины.

Во времена Рютте Нидерланды стали ведущим военным партнером Украины

Необходимо отметить, что благодаря усилиям Марка Рютте Нидерланды стали одним из самых активных военных партнеров Украины.

Важнейшим аспектом является то, что Нидерланды фактически возглавляют "авиационную коалицию" помощи Украине, планируя передать ВСУ несколько десятков самолетов F-16. Кроме того, за время полномасштабного вторжения Нидерланды приняли участие в программе предоставления Украине как советских танков, так и Leopard-2, а также передали из собственных запасов около 250 БТР М113/YPR и Fennek, две пусковые ЗРК"Patriot, противокорабельные ракеты Harpoon, десятки единиц зенитной артиллерии и 8 САУ PzH 2000, а также немало БПЛА, грузовиков, инженерного и радиолокационного оборудования, не считая значительного количества стрелкового оружия, боеприпасов и пехотной амуниции.

Следовательно, от сохранения проукраинской позиции нового правительства Нидерландов во многом зависит обороноспособность Украины. Кроме того, к разряду позитивных можно отнести слухи о возможности Марка Рютте стать генеральным секретарем НАТО, о чем сообщила французская пресса.

Похоже, Западная Европа постепенно перестает прислушиваться к блефу Кремля и понимает, что военно-политический союз с Украиной перед лицом российской угрозы является неизбежным и лучшим выходом из сложной геополитической ситуации.