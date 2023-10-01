Выборы в Словакии: кто побеждает и что это значит для Украины

В субботу, 30 сентября, в Словакии прошли парламентские выборы. По предварительным данным экзит-поллов, лидирует партия проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечко.

Об этом сообщил директор Института центральноевропейских стратегий Дмитрий Тужанский. "Если данные этого экзитпола подтвердятся официальными результатами выборов - это будет настоящий триумф прозападных сил в Словакии, а следовательно и проукраинских", – отметил он.

Так, больше всего голосов избирателей получили проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" (23,5%) и популистская партия пророссийского политика Роберта Фицо "Smer" (21,9%). Следует отметить, что разрыв между ними совсем не значителен.

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Если результаты выборов будут такими же, как данные экзит-полов, то коалицию в парламенте будет формировать "Прогрессивная Словакия" во главе с Шимечко.

Если нет, то под председательством Фицо Словакия может стать рупором Кремля в ЕС и НАТО.

При этом, по мнению Тужанского, Smer нереально сформировать коалицию, даже в самом безумном формате с Hlas и Республикой. Потому что другие потенциальные союзники этой партии не преодолеют проходной барьер.

" Дилемма, кого именно возьмет S в коалицию – OĽaNO или SaS. Представить две эти политсилы в одной коалиции после того, как конфликт между их лидерами похоронил предыдущую коалицию и парламент, – трудно", – отметил эксперт.

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