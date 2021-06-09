Пропагандисты в Беларуси заявили, что 'вся Украина, кроме Донбасса, оккупирована'. Видео

На белорусском телевидении пропагандисты заявили о полностью "оккупированной Украине", причем кроме территорий Донбасса. Более того, гости программы всерьез утверждали, якобы вместо президента в стране "с подачи Запада правит бургомистр".

Высказыванием, частности, отличился министр политических наук Беларуси Виктор Саевич. Разговор состоялся в эфире CTVBY от 8 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"К сожалению, нынешняя Украина – эта страна, скажем честно, находится под оккупацией. Киев и большая часть страны за исключением Донбасса, это все оккупировано коллективным Западом", – заявил белорусский "политэксперт".

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Он продолжил, отметив, что "Киев абсолютно не самостоятелен" и "там будут делать то, что скажут". Помимо этого, Саевич заявил, что "в Киеве нет президента, правительства", а якобы есть "бургомистр", которого назначает Вашингтон. Украинцы же, по мнению пропагандиста, "просят Россию и Беларусь о помощи".

Также в студии "эксперты" высказались о якобы "террористическом режиме в Украине" и что "белорусы хотят освободить братский народ". Хотя некоторые не согласились с этим, подчеркнув, что в дела других государств вмешиваться не следует.

Примечательно, что все это время их с очевидным удивлением слушала ведущая программы, но при этом не попыталась перебить их, чтобы поставить под сомнение пропагандистские высказывания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пожаловались, что Украина не хочет возобновить партнерство с их страной.