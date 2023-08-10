Проникли даже в Бундесвер, притворяются беженцами: российских шпионов жестко "зачищают" по всему миру

Полномасштабное вторжение российских оккупационных войск в Украину и другие преступные действия путинского режима заставили цивилизованный мир окончательно прозреть – сегодня угрозу со стороны России ощущают все. В первую очередь это, конечно же, коснулось европейских стран, из которых мы получаем в том числе и военную помощь. Именно Европа наводнена под завязку российскими шпионами, которых сейчас тщательно "зачищают" западные спецслужбы.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Шпионаж под прикрытием

Наиболее глобальной зачистке с начала полномасштабной войны в Украине подверглись российские дипмиссии, под крылом которых беспрепятственно орудовали сотрудники Службы внешней разведки и Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Однако дипломатическое прикрытие не дает возможности задержать их и отправить за решетку, а только выслать из той или иной страны.

"Но считать, будто это какие-то "половинчатые меры", не стоит – это важный шаг. Прошлый год стал беспрецедентным по высылке российских "дипломатов", которые занимались шпионажем: более 600 из разных стран Европы отправили назад в РФ. Таким образом шпионской сети страны-агрессора был нанесен серьезный удар", – говорит собеседник OBOZREVATEL в одной из украинских спецслужб.

По его словам, именно Украина – первый, если можно так выразиться, выгодополучатель таких решительных действий, так как одной из главных задач российских шпионов является обрезать военную помощь нашей стране.

Тем не менее успокаиваться рано. Например, только в Швейцарии треть всех российских дипломатов (220 аккредитованных сотрудников дипломатических и консульских учреждений в Женеве и Берне) подозревают в работе на спецслужбы РФ. То есть работы непочатый край.

Опасная агентура

Речь не только о сотрудниках российских дипмиссий, но и об агентуре – причем не обязательно с гражданством РФ.

Оказалось горячим и лето 2023 года, когда стало известно о новых громких задержаниях. В Германии и вовсе разразился грандиозный скандал: оказалось, что шпионажем в пользу России занимался сотрудник Бундесвера (немецких вооруженных сил).

Причем сотрудник Федерального управления по информационной технике, информационным технологиям и их использованию при Бундесвере Томас Х. неоднократно по собственной инициативе связывался с генеральным консульством России в Бонне и посольством РФ в Берлине и предлагал сотрудничество – а потом стал передавать информацию. Сейчас он находится под стражей.

Серьезная шпионская сеть была ликвидирована в Польше: в рамках спецоперации были разоблачены и задержаны 16 российских агентов. Деятельность этой сети была сфокусирована на распознавании военных объектов и критической инфраструктуре в Польше, мониторинге и документировании транспортировки военной и гуманитарной помощи для Украины, а также пропагандисткой деятельности, направленной на разжигание антиукраинских настроений.

Но это еще не все. По информации польского Агентства внутренней безопасности (ABW), группа также должна была подрывать поезда с гуманитарной помощью для Украины, поджигать имущество и автомобили, избивать (запугивать) людей.

Среди участников шпионской сети оказался и профессиональный российский хоккеист Максим Сергеев, отец которого работает в авиационном конструкторском бюро "Туполев". 20-летний Сергеев играл в команде первой лиги "Заглембе Сосновец" и, по информации польских спецслужб, работал над выявлением объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Он информировал кураторов из российской разведки о результатах своей деятельности, за что и получал вознаграждение.

Последним задержанным 1 августа агентом этой сети оказался 39-летний гражданин Беларуси Михаил А. Мужчина в 2008-2010 годах жил в Москве, потом в Петербурге и даже успел отсидеть шестилетний срок в российской колонии. В 2021 году он выехал в Польшу, где сразу связался с координатором шпионской сети и начал собирать разведданные.

Россия, конечно же, категорически отрицает какую-либо причастность к шпионажу и подготовке диверсий, однако это обычная практика из разряда "ихтамнет". Тем временем западные спецслужбы, по словам нашего собеседника в украинской разведке, уже занимаются и россиянами-"беженцами", которые хлынули в Европу якобы из-за опасения оказаться мобилизованными на войну. Среди них, несомненно, есть российская агентура, которая готовится действовать уже и под этим прикрытием.