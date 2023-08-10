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Проникли даже в Бундесвер, притворяются беженцами: российских шпионов жестко "зачищают" по всему миру

Олег Шевченко
Мир
3 минуты
47,8 т.
российские шпионы

Полномасштабное вторжение российских оккупационных войск в Украину и другие преступные действия путинского режима заставили цивилизованный мир окончательно прозреть – сегодня угрозу со стороны России ощущают все. В первую очередь это, конечно же, коснулось европейских стран, из которых мы получаем в том числе и военную помощь. Именно Европа наводнена под завязку российскими шпионами, которых сейчас тщательно "зачищают" западные спецслужбы.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Шпионаж под прикрытием

Наиболее глобальной зачистке с начала полномасштабной войны в Украине подверглись российские дипмиссии, под крылом которых беспрепятственно орудовали сотрудники Службы внешней разведки и Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Однако дипломатическое прикрытие не дает возможности задержать их и отправить за решетку, а только выслать из той или иной страны.

"Но считать, будто это какие-то "половинчатые меры", не стоит – это важный шаг. Прошлый год стал беспрецедентным по высылке российских "дипломатов", которые занимались шпионажем: более 600 из разных стран Европы отправили назад в РФ. Таким образом шпионской сети страны-агрессора был нанесен серьезный удар", – говорит собеседник OBOZREVATEL в одной из украинских спецслужб.

По его словам, именно Украина – первый, если можно так выразиться, выгодополучатель таких решительных действий, так как одной из главных задач российских шпионов является обрезать военную помощь нашей стране.

посольство России Гаага

Тем не менее успокаиваться рано. Например, только в Швейцарии треть всех российских дипломатов (220 аккредитованных сотрудников дипломатических и консульских учреждений в Женеве и Берне) подозревают в работе на спецслужбы РФ. То есть работы непочатый край.

Опасная агентура

Речь не только о сотрудниках российских дипмиссий, но и об агентуре – причем не обязательно с гражданством РФ.

Оказалось горячим и лето 2023 года, когда стало известно о новых громких задержаниях. В Германии и вовсе разразился грандиозный скандал: оказалось, что шпионажем в пользу России занимался сотрудник Бундесвера (немецких вооруженных сил).

Бундесвер шпион

Причем сотрудник Федерального управления по информационной технике, информационным технологиям и их использованию при Бундесвере Томас Х. неоднократно по собственной инициативе связывался с генеральным консульством России в Бонне и посольством РФ в Берлине и предлагал сотрудничество – а потом стал передавать информацию. Сейчас он находится под стражей.

Серьезная шпионская сеть была ликвидирована в Польше: в рамках спецоперации были разоблачены и задержаны 16 российских агентов. Деятельность этой сети была сфокусирована на распознавании военных объектов и критической инфраструктуре в Польше, мониторинге и документировании транспортировки военной и гуманитарной помощи для Украины, а также пропагандисткой деятельности, направленной на разжигание антиукраинских настроений.

Но это еще не все. По информации польского Агентства внутренней безопасности (ABW), группа также должна была подрывать поезда с гуманитарной помощью для Украины, поджигать имущество и автомобили, избивать (запугивать) людей.

Среди участников шпионской сети оказался и профессиональный российский хоккеист Максим Сергеев, отец которого работает в авиационном конструкторском бюро "Туполев". 20-летний Сергеев играл в команде первой лиги "Заглембе Сосновец" и, по информации польских спецслужб, работал над выявлением объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Он информировал кураторов из российской разведки о результатах своей деятельности, за что и получал вознаграждение.

Максим Сергеев хоккеист Польша

Последним задержанным 1 августа агентом этой сети оказался 39-летний гражданин Беларуси Михаил А. Мужчина в 2008-2010 годах жил в Москве, потом в Петербурге и даже успел отсидеть шестилетний срок в российской колонии. В 2021 году он выехал в Польшу, где сразу связался с координатором шпионской сети и начал собирать разведданные.

Россия, конечно же, категорически отрицает какую-либо причастность к шпионажу и подготовке диверсий, однако это обычная практика из разряда "ихтамнет". Тем временем западные спецслужбы, по словам нашего собеседника в украинской разведке, уже занимаются и россиянами-"беженцами", которые хлынули в Европу якобы из-за опасения оказаться мобилизованными на войну. Среди них, несомненно, есть российская агентура, которая готовится действовать уже и под этим прикрытием.