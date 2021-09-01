Проливные дожди в Испании вызвали наводнение: улицы затоплены, тысячи людей без электричества. Видео

В испанской провинции Таррагона в среду, 1 сентября, прошел шторм с сильными ливнями. В нескольких населенных пунктах уровень воды на улицах поднялся очень резко, из-за чего людей пришлось спасать из своих автомобилей.

Как передает Eel Pais, больше всего подтопило регионы Баш-Эбре и Монсиа в составе автономного сообщества Каталония. На видео последствий непогоды видно, что бурлящие потоки сносили все на своем пути (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На трассе N-238 в соседней провинции Кастельон пожарным и гражданской гвардии пришлось вытаскивать из автомобилей около десяти человек.

Один из спасенных, Хуан Сьюдад, рассказал, что вода залила авто всего за две минуты. Мужчине недавно сделали операцию, вместе с ним в транспортном средстве находилась жена.

Их и еще четырех человек в итоге переместили на лопате экскаватора в сухую точку.

Из-за непогоды движение поездов линии R-16 и междугородних перевозок Средиземноморского коридора было остановлено.

Известно, что пассажирам не предложили альтернативы, поскольку движение на дорогах в регионе также было затруднено после шторма. Так, автомагистрали N-340 и AP-7 были перекрыты на несколько часов.

Ураган оставил без электричества около 10 тыс. местных жителей. О пострадавших в результате ливней пока что не сообщается.

Штормы, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются также в Мадриде в ближайшее время.

🔴 Alerta#bomberscat continuem treballant al #BaixEbre i #Montsià, en especial a la zona d'Alcanar afectada per importants inundacions que afecten de forma general carrers i baixos.

Eviteu la mobilitat a la zona.#Alerta #INUNCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/kyYWMnWUbj — Bombers (@bomberscat) September 1, 2021

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 августа штат Теннесси (США) накрыли рекордные дожди, после чего – наводнение. Больше всего пострадала сельская местность, там погибли по меньшей мере 22 человека, еще несколько десятков считаются пропавшими без вести.