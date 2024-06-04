Прокуратура не увидела "ничего криминального": в Чехии отпустили задержанных по делу о нападении на украинских волонтеров

В Чехии отпустили пятерых иностранцев, связанных с нападением на украинских волонтеров в центре Праги. Никаких обвинений по делу предъявлено не было; по состоянию на 4 июня правоохранители придерживались версии, что "ничего криминального не произошло", хотя расследование еще продолжалось.

Как написал портал Novinky.cz, "следователи еще разбираются в деле, есть подозрение в совершении правонарушения". Потерпевшая волонтер, представительница Prague Maidan с ником No Name в соцсети X (Twitter) заявила, что не согласна с решением прокурора.

"Хочу заявить, что мы вместе с адвокатами готовы защищать себя дальше", – заверила она.

Нападение произошло 1 июня на Староместской площади возле стенда в поддержку Украины. Представительница Prague Maidan рассказала об этом в своем аккаунте. По ее словам, неизвестные (у них был российский акцент) начали ругаться с волонтерами, оскорбляли их, наносили удары, а у нее вырвали телефон из рук.

В нападении подозревалось нескольких людей. Пресс-секретарь Муниципальной прокуратуры Праги Алеш Цимбала 4 июня сообщил, что задержанные – иностранцы, имеющие гражданство одного из государств Евросоюза. Источники Novinky.cz заявили, что это лица с немецкими паспортами.

Только один из задержанных имеет российско-украинское происхождение. Другие связаны не с РФ, а с другими постсоветскими странами, считают журналисты.

Полиция задержала одного человека на месте, еще четверых – 3 июля в аэропорту. Копы опросили их всех, исследовали видео, сделанные участниками инцидента, а также записи из камер городской системы, расположенных на Староместской площади.

"Из оценки имеющихся на данный момент доказательств не удалось сделать вывод об уголовной ответственности кого-либо из задержанных. Трое задержанных были освобождены 3 июня после принятия необходимых мер. Двое задержанных были освобождены 4 июня", – сказал представитель прокуратуры.

Правоохранители не нашли доказательств того, что фигуранты одобряли войну России против Украины.

К примеру, следователи считают, что в начале один из иностранцев на фразу: "Вы находитесь в Чехии и одобряете Россию!" – ответил только: "Да-да, я в Чехии". Мол, вообще непонятно, понимали ли стороны о чем они спорили. Ситуация была запутанной и могло случиться недопонимание.

Впрочем, дело по состоянию на 4 июня еще не закрыли. По словам источника Novinky.cz, следователей в первую очередь интересовали действия двух человек – женщины с зонтиком, которая наносила удары, и мужчины, который хотел оторвать одного из добровольцев от трибуны. Говорят, что на видео с камер неясно, насколько сильно он ударил волонтера. Однако сотрудники полиции не обнаружили ни у кого телесных повреждений, а значит и социально вредного поведения задержанных, которое могло бы иметь криминальный характер.

"Если бы было разжигание или одобрение российской агрессии, то, конечно, этим бы занялись и дальше, но этого просто нет в протоколах", – сказал источник издания.

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