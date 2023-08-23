"Проходили в пределах северной зоны воздушного патрулирования НАТО": Британия снова перехватила бомбардировщики РФ возле Шотландии
Королевские Военно-воздушные силы Великобритании перехватили два российских бомбардировщика Ту-142. Это случилось близ Шотландии севернее Шетландских островов. В небо поднимали реактивные самолеты Typhoon.
Об этом, как пишет AFP, сообщает министерство обороны Великобритании. Инцидент произошел утром 21 августа.
В релизе британского Минобороны сказано, что самолеты наблюдали за российскими бомбардировщиками, когда те проходили в пределах северной зоны воздушного патрулирования НАТО.
ВВС Британии отправили Typhoon с военного аэродрома Лоссимут, который расположен на северо-востоке Шотландии.
"Экипажи в Лоссимуте постоянно наблюдают за воздушным пространством Соединенного Королевства и всегда готовы мгновенно принять меры, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", – заявил министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи.
В Ведомстве добавили, что после выполнения миссии Typhoon вернулись на свою базу.
Как сообщал OBOZREVATEL, истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании и норвежские истребители перехватили российский военный самолет-разведчик Ту-142 над Норвежским морем. Воздушное судно страны-агрессора РФ находилось в воздушном пространстве Великобритании к северу от Шотландии.
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