'Проходили в пределах северной зоны воздушного патрулирования НАТО': Британия снова перехватила бомбардировщики РФ возле Шотландии

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании перехватили два российских бомбардировщика Ту-142. Это случилось близ Шотландии севернее Шетландских островов. В небо поднимали реактивные самолеты Typhoon.

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Об этом, как пишет AFP, сообщает министерство обороны Великобритании. Инцидент произошел утром 21 августа.

В релизе британского Минобороны сказано, что самолеты наблюдали за российскими бомбардировщиками, когда те проходили в пределах северной зоны воздушного патрулирования НАТО.

ВВС Британии отправили Typhoon с военного аэродрома Лоссимут, который расположен на северо-востоке Шотландии.

"Экипажи в Лоссимуте постоянно наблюдают за воздушным пространством Соединенного Королевства и всегда готовы мгновенно принять меры, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", – заявил министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи.

В Ведомстве добавили, что после выполнения миссии Typhoon вернулись на свою базу.

Как сообщал OBOZREVATEL, истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании и норвежские истребители перехватили российский военный самолет-разведчик Ту-142 над Норвежским морем. Воздушное судно страны-агрессора РФ находилось в воздушном пространстве Великобритании к северу от Шотландии.