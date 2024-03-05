Притворялись 'дипломатами': Бельгия выслала из страны десятки российских шпионов

В последние месяцы Бельгия выслала из страны десятки так называемых российских дипломатов. В правительстве заявили, что эти люди были "явными шпионами".

Кроме того, агрессор уже попытался дестабилизировать бельгийскую демократию. Об этом сказал премьер-министр страны Александр де Кроо, передает The Brussels Times.

По его словам, Кремль нападает на Брюссель и другими способами, среди которых кибератаки и дезинформационные кампании.

"Если мы выступим против России, то знаем, что в последующие часы наши сайты становятся объектами кибератак. Или, например, когда шла охота на Юргена Конингса (бывшего кадрового военного, который угрожал вирусологам и правительству Бельгии во время пандемии COVID-19 в 2021 году. – Ред.), у наших служб безопасности возникли подозрения по поводу организованных кампаний по дезинформации в деликатные моменты", – рассказал де Кроо.

По данным СМИ, в апреле 2023 года опрос, проведенный газетой De Tijd и ее европейскими партнерами, показал, что нигде в Европе Россия не имеет такого количества оборудования спутниковой связи, используемого для передачи конфиденциальной информации обратно в РФ, как на зданиях ее посольства в Бельгии.

Так, на крыше здания российского посольства в коммуне Уккел находится не менее 17 спутниковых антенн, несколько других антенн и коммуникационного оборудования, которое можно использовать как для связи, так и для шпионажа.

Когда премьер Бельгии обсуждал с журналистами тему российских шпионов в стране, он также остановился на финансировании помощи Украине, отметив, что здесь "платит Путин".

"Бельгия на самом деле нашла умное решение: у России есть сотни миллиардов активов, замороженных у нас. И помощь Украине оплачивается налогами на эти деньги, а не финансируется бельгийскими налогоплательщиками", – подчеркнул де Кроо.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ рассказывали о шпионской сети РФ в Европе, куда привлечены десятки дипломатов. Их прозвали "глазами и ушами Путина".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из разных государств было выслано рекордное количество кремлевских дипломатов, большинство которых занималось шпионажем. Благодаря тайной операции западных спецслужб по российской шпионской сети был нанесен колоссальный удар.

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