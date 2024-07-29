Прицкер покидает должность спецпредставительницы США по восстановлению Украины: что происходит

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер покидает свой пост. Нынешняя поездка в Украину является для нее последней как спецпредставительницы, поскольку ее полномочия ограничиваются годом.

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Об этом она сказала на брифинге в Киеве. Прицкер призналась, что сообщает эту новость с "некоторой грустью".

"Говорю это с некоторой грустью в сердце: ни для кого не было секретом, что требования Конгресса ограничивают мое время на этом посту одним годом, поэтому это будет моя последняя поездка в Киев как спецпредставителя", – сказала Прицкер.

Она заверила, что останется преданной этой работе, и, несмотря на ее уход, администрация Байдена продолжит работать над вопросом восстановления Украины.

"Я не единственная, кто предана этой работе, администрация Байдена отдана экономическому восстановлению Украины, поэтому в нашей работе будет постоянство", – заявила Прицкер.

Пенни Прицкер приехала в Киев в понедельник, 29 июля, вместе с руководителями американских компаний Amentum, Clayco Inc и WestingHouse Nuclear.

Это был ее шестой визит в Украину за последние девять месяцев.

Пенни Прицкер была назначена на должность спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины в сентябре 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, первый визит Пенни Прицкер в Киев в этом году состоялся 12 января. Она провела встречи, посвященные ускорению инвестиций американского бизнеса в Украину для ее возобновления.

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