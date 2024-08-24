Присутствие России на втором Саммите мира будет определять Украина – МИД Индии
Только Украина может принять решение, приглашать страну-агрессор РФ на второй Саммит мира или нет. Для Индии этот вопрос не имеет никакого значения.
Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, подводя итоги пребывания индийской делегации в Украине. Глава МИД Индии напомнил, что в первом Саммите Индия принимала участие именно по приглашению Украины.
"Это их инициатива, в которой мы приняли участие. Какими будут следующие шаги, придут ли россияне, не придут ли – для нас действительно не проблема в любом случае принять новое приглашение. Я имею в виду, что это вопрос, каким, очевидно. , занимается правительством Украины", – сказал Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о приглашении россиян на Саммит мира.
Однако глава МИД Индии уточнил, что у его страны есть своя точка зрения на проблемы, так или иначе связанные с войной в Украине. И позиция Индии состоит в том, что россиян нужно привлекать к переговорам.
"Есть разнообразие взглядов, и многие другие страны, также участвовавшие в Саммите, имеют свои взгляды на то, как продвигать достижение мира. Наша точка зрения состоит в том, что ради результативности, естественно привлекать другую заинтересованную сторону", – сказал он.
Также Субраманьям Джайшанкар отметил, что Индия против так называемой "санкционной политики" по отношению к любой стране. Однако "санкции ООН – это санкции, которые мы уважаем", добавил он.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киев 23 августа, в День флага Украины, прибыл с первым официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, разговор лицом к лицу между ними длился около 2 часов.
В преддверии визита Моди к нам OBOZ.UA специально проанализировал предпосылки и возможные последствия этого события. Также мы писали о возможных целях, которые стремится достичь в процессе переговоров каждая из сторон.
Отметим, что Индия выступает за дипломатическое решение войны между Россией и Украиной и готова активно содействовать достижению мира. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о желании своей страны помочь в установлении стабильности в регионе.
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