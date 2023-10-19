Приставал к детям своих коллег: сотрудника посольства РФ в Молдове обвинили в сексуальных домогательствах

Три сотрудника посольства России в Кишиневе обратились в Генеральную прокуратуру Молдовы с заявлениями о том, что один из дипломатов домогался их малолетних детей. Согласно их словам, инциденты происходили в посольском комплексе на бульваре Штефана чел Маре, где семьи представителей Москвы проживают на одной территории.

Об этом сообщают в российских СМИ. Известно, что после предъявленных обвинений посол был отправлен в Россию, но его имя продолжают скрывать из-за соображений этики.

Журналисты связались с опальным сотрудником дипломатического ведомства и он подтвердил, что был выслан из Кишинева. Однако мужчина категорически настаивает, что причиной этому стало окончание срока командировки, а все обвинения в педофилии – "выдумки и оговор".

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"Вероятно, что уголовное дело возбуждать не будут, так как это "бросит тень" на действующее руководство посольства РФ. Резонанс никому не нужен. Дипломата просто выслали, и дальше ему ничто не угрожает", – считают анонимные собеседники СМИ, которые находятся близко к эпицентру событий.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле российский оккупант записал обращение к своему начальнику во время развлечений с двумя девушками. На откровенных кадрах он предстал голым в компании таких же подруг, демонстрировавших свои утехи на камеру. Таким образом россиянин хотел попросить у руководства разрешение опоздать на следующее утро на работу. Но теперь командование готовится отправить его в зону "СВО" и рассматривает данный случай на внутренней комиссии.

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