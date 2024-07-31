'Применение силы не решает проблемы': в МИД Индии пообещали помочь России и Украине 'разрешить конфликт'

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна поможет Украине и России "разрешить конфликт" – так там высказались о завершении войны, которую развязала РФ. Для этого Нью-Дели наладит отношения и с Киевом, и с Москвой.

Видео дня

Соответствующее заявление Джайшанкар сделал во время пресс-конференции в понедельник, 29 июля, после участия во встрече министров иностранных дел "четверки" (группа Quad) в Токио. Об этом сообщает NHK.

По мнению министра, применение силы не решает проблемы между странами. Он добавил, что решение не появится на поле боя.

Джайшанкар считает, что Индия должна быть активнее в оказании помощи в разрешении конфликта, поскольку есть не так много стран, которые действительно имеют контакт и с Россией, и с Украиной.

"Индия и Россия традиционно поддерживают дружеские связи. Премьер-министр Нарендра Моди посетил Москву в начале этого месяца и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным", – сказано в статье.

Напомним, что, по данным СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы планирует в августе посетить Украину. Это будет его первый визит в страну после начала полномасштабного российского вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб считает, что пришло время для начала переговоров о завершении войны между Украиной и Россией, и это не значит, что нужно идти на уступки. Политик убежден, что Украина находится в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!