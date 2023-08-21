Пригласил к восстановлению Одесской области: Зеленский в Афинах провел переговоры с президентом Греции. Фото и видео

Глава Украины Владимир Зеленский во время визита в Грецию 21 августа провел переговоры с президентом страны Катериной Сакелларопулу. Лидер нашего государства выразил надежду на присоединение Афин к восстановлению пострадавших регионов Украины, в частности Одесской области.

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Пресс-служба Офиса президента на официальном сайте сообщила, что главы стран также обсудили текущее положение дел на передовой и безопасность в регионе с учетом продолжения полномасштабной российской агрессии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский поблагодарил Грецию и лично Сакелларопулу за оказание поддержки нашему государству.

Он отметил особое внимание лидера Греции к потребностям украинских граждан, нашедших временное убежище в этой стране. Отдельно поблагодарил греческую сторону за программу оздоровления украинских детей, пострадавших от российской агрессии.

"Знаем об особой роли Одессы в истории Греции и ожидаем привлечения вашей страны к восстановлению города и Одесской области. Предлагаю Греции взять патронат над этим регионом", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, по результатам визита президента Зеленского в Грецию стало известно, что Афины присоединятся с авиационной коалиции и будут участвовать в подготовке украинских авиаторов на F-16. Стороны обсуждают соответствующие детали.

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