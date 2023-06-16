Приднестровью приготовиться? На границе Молдавии военные тренируются форсировать реки на западных танках

С 5 июня на молдавско-румынской границе продолжаются военные учения армий этих двух государств. В частности военнослужащие тренируются совместно форсировать реку Прут, в частности отрабатывают инженерное оборудование понтонных переправ для переброски танков и бронетранспортеров.

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Об этом сообщают авторы Telegram-канала Досье шпиона. Они заметили, что совместные учения двух стран, которые давно пребывают в очень дружественных отношениях, – естественная практика, однако интерес вызывает именно характер этих тренировок.

"В ночь на пятницу по команде произошло одновременное оборудование пяти понтонных мостов для транспортировки техники. Не менее интересно само вооружение, которое используется на учениях – танки M1 Abrams и AMX-10RC, бронетранспортеры Piranha V, ЗСУ "Гепард", – указывают эксперты.

Они добавили, что указанных танков американского и французского танков официально на вооружении Румынии нет. А еще подчеркнули прохождение границ оккупированной части Молдовы – Приднестровья: через берега реки Днестр.

"Более выгодный исторический момент вряд ли настанет", – многозначительно намекает автор.

Еще раньше OBOZREVATEL сообщал о подготовке Россией провокаций в непризнанном Приднестровье. В частности, поддерживаемые Москвой так называемые власти объявили о "проведении тренировок по эвакуации" детей из учебных заведений.

А еще в марте приднестровские "власти" сообщили о якобы покушении на так называемого главу непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского. Они обвинили в нем сотрудников украинской спецслужбы. В СБУ в ответ призывали "не воспринимать всерьез чушь", за распространением которой усматривается четкая цель России расшатать ситуацию на фактически оккупированной территории.

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