Белый дом продолжает работать с Конгрессом по принятию нового пакета помощи для Украины – Кирби

Администрация президента США Джо Байдена постоянно контактирует с Конгрессом США по поводу срочной необходимости принять помощь Украине. Белый дом продолжит работать с представителями обеих партий, чтобы соответствующий законопроект в конце концов поступил на подпись президенту.

Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом он сказал на брифинге в четверг в Вашингтоне.

"Президент считает, что поддержка Украины критически важна, особенно сейчас. И мы будем и дальше работать с обеими партиями", – отметил Кирби.

Представитель администрации Байден добавил, что американский президент лично контактировал с законодателями в Конгрессе и продолжает оставаться на связи с ними.

Напомним, Верхняя палата американского Конгресса – Сенат – 8 февраля приняла процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сенаторы смогли в первом своем голосовании набрать достаточное количество голосов для последующего принятия этого пакета военной поддержки.

Накануне, 7 февраля, республиканцы в Сенате заблокировали крупное двухпартийное соглашение, которое включало как финансирование Украины и Израиля, так и выделение средств на обеспечение безопасности госграницы США. В общей сложности речь шла о $118 млрд.

Нынешним голосованием по этому пакету "убрали" средства на госграницу. Отказаться от пограничного соглашения после провала голосования предложил Чак Шумер. В обновленном законопроекте, в частности, предусматривается предоставление Украине помощи в $60 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к сенаторам-республиканцам Конгресса США, сорвавшим голосование за военную помощь Украине. Он напомнил политикам о целях и стремлениях 40-го президента страны Рональда Рейгана и пристыдил американских законодателей.

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