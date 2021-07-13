При пожаре в иракской больнице для пациентов с COVID-19 погибли более 30 человек. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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При пожаре в иракской больнице для пациентов с COVID-19 погибли более 30 человек. Фото и видео

В иракской больнице имама Хусейна 12 июля произошел масштабный пожар. В результате погибли 36 человек и еще пятеро пострадали.

Об сообщает агентство INA со ссылкой на местное управление здравоохранения. Расположено медицинское учреждении в городе Эн-Насирия в провинции Ди-Кар (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В пожаре погибли 36 человек.

Возгорание произошло в отделении для пациентов с коронавирусом. Причины пожара пока неизвестны.

Видео дня
Пожар вспыхнул в больнице имама Хусейна .

Местные власти объявили чрезвычайное положение. Персонал до прибытия спасателей организовал эвакуацию пациентов.

Пожар произошел в больнице города Эн-Насирия.

Напомним, что ранее пожар произошел в больнице Ибн аль-Хатиб на юге Багдада. Тогда погибли 82 человека и более 110 пострадали. Медицинское учреждение также было предназначено для лечение больных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы. Погибли 4 человека и двое пострадали.

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