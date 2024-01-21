Президенты Польши и Литвы встретятся в Вильнюсе: будут говорить об Украине

Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой посетят Литву. В Вильнюсе польский лидер встретится с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

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Они проведут переговоры, в ходе которых уделят внимание и Украине. Об этом в субботу, 20 января, на брифинге сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Мешко Павляк.

По его словам, президенты Польши и Литвы обсудят вопросы безопасности и ситуацию в Украине, а также подготовку к саммиту НАТО в 2024 году.

"Лидеры Польши и Литвы продолжат тему дальнейшего развития Инициативы трех морей, уже поднятую во время последних встреч президентов в Давосе", – сообщил Павляк.

Отмечается, что Дуда с супругой также примут участие в торжествах по случаю 161-летия Январского восстания.

Как сообщал OBOZ.UA, Анджей Дуда заявил, что до завершения войны с Россией Украина не сможет стать полноправным членом НАТО. Однако процедуру вступления можно было бы начать уже сейчас.

А Гитанас Науседа призвал ускорить оказание военной помощи Украине, отметив, что сейчас партнеры отстают от потребностей украинских военных.

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