Президентом Кыргызстана стал "второй Трамп": что о нем известно

Новым, шестым по счету президентом Кыргызстана станет Садыр Жапаров, которого сравнивают с президентом США Дональдом Трампом из-за популизма и заигрываний с малообразованными избирателями.

Об этом сообщило BBC. По итогам обработки 80% бюллетеней Жапаров получил 79% голосов, что уже можно считать фактической победой.

Кроме того, на референдуме, который проходил одновременно с выборами, 81% избирателей поддержали введение в стране президентской формы правления, что предоставляет главе государства дополнительные полномочия. До этого Кыргыстан был парламентской республикой.

Издание отметило, что среди интеллигенции Жапарова чаще всего сравнивают с американским политиком-популистом Трампом. Эта аналогия стала особенно актуальной после событий в Вашингтоне, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий.

Напомним, в Кыргызстане после парламентских выборов в октябре прошлого года протестующие вышли на улицы и даже захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находились администрация президента и ряд других госучреждений.

По мнению профессора Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрики Марат, выборы в республике сложно назвать легитимными, поскольку с момента принятия решения об их проведении до дня голосования прошло всего два месяца.

"Несколько дней назад в США произошел захват Капитолия, который можно привести как яркий пример того, как популисты и автократы могут любыми методами попытаться удержать власть, манипулируя часто малообразованными и бедными сторонниками. Другое дело, что в США их арестовали и накажут по закону , а в Кыргызстане – совсем другой сценарий", – рассказала Марат.

Во время протестов Жапаров был освобожден своими сторонниками из колонии, где отбывал наказание в виде 11,5 лет по делу о захвате заложника. Он стал одним из лидеров протестного движения, а затем принял полномочия премьер-министра и исполняющего обязанности президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 10 января, в Кыргызстане прошли досрочные президентские выборы. Одновременно с ними состоялся референдум по вопросу о форме правления в стране.