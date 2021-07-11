Президента Гаити пытали перед убийством: появились новые детали и заявление его супруги
Президент Гаити Жоневель Моиз, убитый группой наемных боевиков в своем доме, перед смертью подвергался пыткам и истязаниям. Два десятка человек, подозреваемые в преступлении по расправе над главой страны, задержаны и находятся под стражей.
Об этом изданию ABC рассказал временно исполняющий обязанности президента Гаити Клод Жозеф. Он публично поклялся, что виновные в убийстве Моиза будут справедливо наказаны в соответствии с законами страны.
"Наемники пришли в дом к президенту и его жене, они пытали и потом убили его. Я верю, что гаитянское правосудие восторжествует и отдаст долг нашему убитому лидеру", – указал премьер-министр.
Также к широкой общественности обратилась и вдова Моиза, первая леди Гаити Мартина Моиз. Она записала аудиосообщение и выложила его в свой Twitter.
"Я и мои дети уже несколько дней плачем после этого тяжелого преступления. Я знаю, что вы тоже плачете. У этого акта нет названия, потому что убийство президента без предоставления ему возможности произнести ни слова, должно быть преступлением вне закона", – указала в своей речи Мартина.
MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE— Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL:
ночью 7 июля группа вооруженных людей ворвалась в резиденцию Жовенеля Моиза и убила его. В результате стрельбы была ранена и его супруга.
Президент Гаити не раз подвергался покушениям на свою жизнь, так как в стране он считался диктатором, который напрочь разрушил экономику.