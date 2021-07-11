Президента Гаити пытали перед убийством: появились новые детали и заявление его супруги

Президент Гаити Жоневель Моиз, убитый группой наемных боевиков в своем доме, перед смертью подвергался пыткам и истязаниям. Два десятка человек, подозреваемые в преступлении по расправе над главой страны, задержаны и находятся под стражей.

Об этом изданию ABC рассказал временно исполняющий обязанности президента Гаити Клод Жозеф. Он публично поклялся, что виновные в убийстве Моиза будут справедливо наказаны в соответствии с законами страны.

"Наемники пришли в дом к президенту и его жене, они пытали и потом убили его. Я верю, что гаитянское правосудие восторжествует и отдаст долг нашему убитому лидеру", – указал премьер-министр.

Также к широкой общественности обратилась и вдова Моиза, первая леди Гаити Мартина Моиз. Она записала аудиосообщение и выложила его в свой Twitter.

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"Я и мои дети уже несколько дней плачем после этого тяжелого преступления. Я знаю, что вы тоже плачете. У этого акта нет названия, потому что убийство президента без предоставления ему возможности произнести ни слова, должно быть преступлением вне закона", – указала в своей речи Мартина.

MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE — Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021

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